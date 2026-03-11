सोने-चांदी के रेट में आज बड़ा बदलाव, चेक करें गोल्ड और सिल्वर के आज के भाव

बुधवार को सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ने और तेल की कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति की चिंताओं के कम होने के कारण सोने की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई।

Gold Silver Price: सोने-चांदी के रेट में बुधवार 11 मार्च को बड़ा बदलाव देखने को मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज बुधवार 11 मार्च को 999 प्यूरिटी वाला सोना 160,692 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ मिल रहा है। इससे पहले बीते मंगलवार को इसकी कीमत 160188 रुपये थी। यानी आज यह 504 रुपये महंगा हुआ है। 995 प्यूरिटी वाले के गोल्ड के भाव की बात करें तो आज यह 160,049 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और इसमें 502 रुपये की तेजी देखी गई है। बता दें कि मंगलवार को इसकी कीमत 159,547 रुपये थी।

वहीं, 916 प्यूरिटी वाला गोल्ड आज 147,194 रुपये प्रति 10 गाम के भाव पर बिक रहा है। इसका पिछला बंद प्राइस 146,732 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यानी आज यह 462 रुपये महंगा हुआ है। वहीं, bullions.co.in के मुताबिक, आज 24 कैरेट के सोने के दाम में 730 रुपये की बड़ी गिरावट देखी गई है और यह 163,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है।

चेक करें चांदी के रेट आईबीजेए के मुताबिक, अगर चांदी की कीमत की बात करें तो आज एक किलो चांदी की कीमत 269,058 रुपये है। इससे पहले बीते मंगलवार को यह 270,944 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी। यानी आज चांदी के दाम में 1,886 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखी गई है। वहीं, बुलियंस.को पर चांदी 273,740 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। इसमें 3610 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि आईबीजेए दिन में दो बार सोने- चांदी के रेट जारी करता है।

क्या है डिटेल मेटल्स फोकस के सिंगापुर स्थित प्रबंध निदेशक निकोस कावालिस ने कहा, ‘बुधवार को सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ने और तेल की कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति की चिंताओं के कम होने के कारण सोने की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई। इससे इस साल फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती की उम्मीदें फिर से जाग उठीं, क्योंकि निवेशक अमेरिकी सीपीआई डेटा का इंतजार कर रहे थे, जिससे और संकेत मिल सकते हैं। तेल की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे गिर गईं, क्योंकि ऐसी खबरें थीं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने इतिहास में तेल भंडार की सबसे बड़ी मात्रा जारी करने का प्रस्ताव दिया है। अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर भारी हवाई हमले किए, जिन्हें पेंटागन और ईरान के प्रत्यक्ष अधिकारियों ने युद्ध के सबसे भीषण हवाई हमले बताया। वैश्विक बाजḥरों में यह उम्मीद जताई जा रही थी कि ट्रंप जल्द ही संघर्ष समाप्त करने का प्रयास करेंगे।

इस युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य लगभग पूरी तरह से बंद हो गया है, जो वैश्विक तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के पांचवें हिस्से का प्रमुख मार्ग है। इसके चलते टैंकर एक सप्ताह से अधिक समय तक फंसे रहे और भंडार भर जाने के कारण उत्पादकों को उत्पादन रोकना पड़ा, जिससे ऊर्जा की कीमतें आसमान छू गईं।'