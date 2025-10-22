Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़silver etf s plunge 19 percent as silver fever subsides leaving investors nervous
चांदी का बुखार उतरा तो सिल्वर ईटीएफ में 19% की गिरावट, निवेशकों में घबराहट

चांदी का बुखार उतरा तो सिल्वर ईटीएफ में 19% की गिरावट, निवेशकों में घबराहट

संक्षेप: Silver Price: देश में चांदी के दामों में आए रिकॉर्ड उछाल के बाद अब उसकी चमक फीकी पड़ने लगी है। सिल्वर ईटीएफ में करीब 19% की गिरावट आई है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दामों पर जो प्रीमियम पहले बढ़ गए थे, वे अब लगभग खत्म हो गए हैं।

Wed, 22 Oct 2025 03:09 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश में चांदी के दामों में आए रिकॉर्ड उछाल के बाद अब उसकी चमक फीकी पड़ने लगी है। सिल्वर ईटीएफ में करीब 19% की गिरावट आई है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दामों पर जो प्रीमियम पहले बढ़ गए थे, वे अब लगभग खत्म हो गए हैं। दिवाली अवकाश के बाद जब गुरुवार शाम को बाजार दोबारा खुलेंगे, तो एक और बिकवाली का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंगलवार को वैश्विक बाजारों में चांदी 7.1% टूट गई थी। इसकी वजह मजबूत होता डॉलर और कमोडिटी बाजारों में बढ़ी जोखिम-निराशा रही।

लंदन की “सिल्वर स्क्वीज” का असर

पिछले हफ्ते लंदन के सिल्वर मार्केट में भारी शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिला था, जिसने कीमतों को 1980 के “हंट ब्रदर्स” प्रकरण के रिकॉर्ड से भी ऊपर पहुंचा दिया था। उस समय लंदन के स्पॉट रेट न्यूयॉर्क फ्यूचर्स से अधिक हो गए थे, जिसके चलते वास्तविक चांदी की शिपमेंट लंदन भेजनी पड़ी ताकि कमी को पूरा किया जा सके, लेकिन जब यह रैली तकनीकी रूप से बहुत ओवरस्ट्रेच हो गई, तो आर्थिक अनिश्चितता और डॉलर की मजबूती ने कीमतों को नीचे धकेल दिया।

घरेलू बाजार में गिरावट और ईटीएफ पर असर

एमसीएक्स पर मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में चांदी ₹327 यानी 0.22% गिरकर ₹1,50,000 प्रति किलो बंद हुई। बाजार बुधवार सुबह तक बंद रहने के कारण शाम के सत्र में कीमतों में और तेज गिरावट की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच, आदित्य बिड़ला सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड ने घोषणा की है कि 23 अक्टूबर से वह फिर से नई खरीदारी (सब्सक्रिप्शन) स्वीकार करेगा, क्योंकि अब ईटीएफ अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना में प्रीमियम से छूट (डिस्काउंट) पर ट्रेड हो रहे हैं। यह संकेत है कि बाजार अब सामान्य हो रहे हैं और सट्टेबाजी का उफान थम गया है।

वैश्विक संकेतों से गिरावट तेज

ET की खबर के मुताबिक हालिया गिरावट लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी दोनों में देखने को मिली, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति से बैठक जल्द नहीं हो पाएगी। इससे व्यापारिक तनाव में नरमी की उम्मीदें टूट गईं और निवेशकों ने सुरक्षित निवेश से दूरी बनानी शुरू कर दी। दरअसल, कीमती धातुओं में जो उछाल पहले दिख रही थी, वह ब्याज दरों में कटौती की आशा, कमजोर डॉलर, गिरे हुए बॉन्ड यील्ड और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी की वजह से थी। साथ ही, निवेशकों में “मिसिंग आउट” का डर भी उस तेजी का आधार बना था।

लॉन्गटर्म आउटलुक में मजबूती

हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि यह गिरावट केवल तकनीकी सुधार है, न कि रुझान में बदलाव। मोतिलाल ओसवाल ने कहा है कि चांदी की कीमतें निकट भविष्य में $50–55 प्रति औंस के दायरे में स्थिर रह सकती हैं, लेकिन 2026 तक $75 और 2027 तक $77 प्रति औंस तक जा सकती हैं। यह दर भारतीय रुपये में करीब ₹2.4 लाख प्रति किलो के बराबर होगी, अगर डॉलर-रुपया दर 90 मानी जाए।

बैंक ऑफ अमेरिका ने भी अपनी दीर्घकालिक तेजी की धारणा बनाए रखी है और अपना लक्ष्य $65 प्रति औंस कर दिया है, हालांकि उसने अगले साल मांग में 11% की गिरावट का अनुमान लगाया है। कारण – वैश्विक आपूर्ति में बनी रहने वाली कमी।

मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि 2025 लगातार 5वां साल होगा जब चांदी की ग्लोबल सप्लाई में घाटा रहेगा, क्योंकि सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी हरी तकनीकों से औद्योगिक मांग लगातार बढ़ रही है। यही संरचनात्मक कमी चांदी की कीमतों को टिकाऊ सहारा दे सकती है, जो इसे 1980 और 2011 जैसी अचानक आई बुलबुला-युक्त तेजी से अलग बनाती है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Silver Rate Business Latest News Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।