चांदी का बुखार उतरा तो सिल्वर ईटीएफ में 19% की गिरावट, निवेशकों में घबराहट

संक्षेप: Silver Price: देश में चांदी के दामों में आए रिकॉर्ड उछाल के बाद अब उसकी चमक फीकी पड़ने लगी है। सिल्वर ईटीएफ में करीब 19% की गिरावट आई है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दामों पर जो प्रीमियम पहले बढ़ गए थे, वे अब लगभग खत्म हो गए हैं।

देश में चांदी के दामों में आए रिकॉर्ड उछाल के बाद अब उसकी चमक फीकी पड़ने लगी है। सिल्वर ईटीएफ में करीब 19% की गिरावट आई है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दामों पर जो प्रीमियम पहले बढ़ गए थे, वे अब लगभग खत्म हो गए हैं। दिवाली अवकाश के बाद जब गुरुवार शाम को बाजार दोबारा खुलेंगे, तो एक और बिकवाली का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंगलवार को वैश्विक बाजारों में चांदी 7.1% टूट गई थी। इसकी वजह मजबूत होता डॉलर और कमोडिटी बाजारों में बढ़ी जोखिम-निराशा रही।

लंदन की “सिल्वर स्क्वीज” का असर पिछले हफ्ते लंदन के सिल्वर मार्केट में भारी शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिला था, जिसने कीमतों को 1980 के “हंट ब्रदर्स” प्रकरण के रिकॉर्ड से भी ऊपर पहुंचा दिया था। उस समय लंदन के स्पॉट रेट न्यूयॉर्क फ्यूचर्स से अधिक हो गए थे, जिसके चलते वास्तविक चांदी की शिपमेंट लंदन भेजनी पड़ी ताकि कमी को पूरा किया जा सके, लेकिन जब यह रैली तकनीकी रूप से बहुत ओवरस्ट्रेच हो गई, तो आर्थिक अनिश्चितता और डॉलर की मजबूती ने कीमतों को नीचे धकेल दिया।

घरेलू बाजार में गिरावट और ईटीएफ पर असर एमसीएक्स पर मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में चांदी ₹327 यानी 0.22% गिरकर ₹1,50,000 प्रति किलो बंद हुई। बाजार बुधवार सुबह तक बंद रहने के कारण शाम के सत्र में कीमतों में और तेज गिरावट की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच, आदित्य बिड़ला सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड ने घोषणा की है कि 23 अक्टूबर से वह फिर से नई खरीदारी (सब्सक्रिप्शन) स्वीकार करेगा, क्योंकि अब ईटीएफ अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना में प्रीमियम से छूट (डिस्काउंट) पर ट्रेड हो रहे हैं। यह संकेत है कि बाजार अब सामान्य हो रहे हैं और सट्टेबाजी का उफान थम गया है।

वैश्विक संकेतों से गिरावट तेज ET की खबर के मुताबिक हालिया गिरावट लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी दोनों में देखने को मिली, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति से बैठक जल्द नहीं हो पाएगी। इससे व्यापारिक तनाव में नरमी की उम्मीदें टूट गईं और निवेशकों ने सुरक्षित निवेश से दूरी बनानी शुरू कर दी। दरअसल, कीमती धातुओं में जो उछाल पहले दिख रही थी, वह ब्याज दरों में कटौती की आशा, कमजोर डॉलर, गिरे हुए बॉन्ड यील्ड और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी की वजह से थी। साथ ही, निवेशकों में “मिसिंग आउट” का डर भी उस तेजी का आधार बना था।

लॉन्गटर्म आउटलुक में मजबूती हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि यह गिरावट केवल तकनीकी सुधार है, न कि रुझान में बदलाव। मोतिलाल ओसवाल ने कहा है कि चांदी की कीमतें निकट भविष्य में $50–55 प्रति औंस के दायरे में स्थिर रह सकती हैं, लेकिन 2026 तक $75 और 2027 तक $77 प्रति औंस तक जा सकती हैं। यह दर भारतीय रुपये में करीब ₹2.4 लाख प्रति किलो के बराबर होगी, अगर डॉलर-रुपया दर 90 मानी जाए।

बैंक ऑफ अमेरिका ने भी अपनी दीर्घकालिक तेजी की धारणा बनाए रखी है और अपना लक्ष्य $65 प्रति औंस कर दिया है, हालांकि उसने अगले साल मांग में 11% की गिरावट का अनुमान लगाया है। कारण – वैश्विक आपूर्ति में बनी रहने वाली कमी।