₹1726 में मिल रहा चांदी सिक्का, असली खरीदने के लिए इन 5 बातों का रखें ध्यान
मुख्य बातें
- Silver Coin Rates: दिल्ली में 10 ग्राम चांदी का सिक्का 1726 रुपये में मिल रहा है
- मुंबई में 1729, कोलकाता में 1726 और चेन्नई में 1736 रुपये का मिल रहा है
धनतेरस और दिवाली के मौके पर चांदी के सिक्के खरीदने की परंपरा है। बाजार में आजकल असली चांदी के सिक्के की जगह नकली या कम शुद्धता वाले सिक्कों की भरमार है। इस खबर में हम आपको असी और नकली चांदी के सिक्के को पहचानने का तरीका भी बताएंगे। पहले यह देखें के कि दिल्ली से लखनऊ तक आज 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव क्या है?
bullions.co.in पर दिए गए ताजे रेट्स के मुताबिक दिल्ली में 10 ग्राम चांदी का सिक्का 1726 रुपये में मिल रहा है। मुंबई में 1729, कोलकाता में 1726 और चेन्नई में 1736 रुपये का मिल रहा है। लखनऊ और जयपुर में यही चांदी का सिक्का 1731 रुपये का है तो इंदौर में 1,733 और पटना 1730 रुपये का है। बता दें ये रेट सिल्वर 900 के हैं
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक, 29 जनवरी 2026 को चांदी की कीमत एक किलो के लिए 3.86 लाख रुपये तक पहुंच गई थी। 27 अक्टूबर 2026 तक चांदी करीब 1.92 लाख रुपये प्रति किलो रह गई। जनवरी के रिकॉर्ड स्तर से चांदी करीब आधी कीमत पर आ गई है।
असली और नकली चांदी के सिक्के ऐसे पहचानें
1. हॉलमार्क और शुद्धता का निशान देखें: चांदी के सिक्के पर 999 या 925 जैसे निशान उसकी बताई गई शुद्धता दर्शाते हैं। हालांकि, केवल इन नंबरों के आधार पर सिक्के को असली न मानें।
2. वजन और साइज की जांच करें: सिक्के का वजन विक्रेता की ओर से बताई गई जानकारी से मेल खाना चाहिए। वजन या मोटाई में अंतर होने पर अतिरिक्त जांच कराएं।
3. चुंबक से करें शुरुआती जांच: चांदी सामान्य चुंबक से नहीं चिपकती। अगर सिक्का चुंबक से जोर से चिपकता है, तो उसमें किसी दूसरी चुंबकीय धातु के होने की आशंका हो सकती है। हालांकि, चुंबक से नहीं चिपकना असली चांदी होने का प्रमाण नहीं है।
4. पक्के बिल के साथ खरीदें: चांदी खरीदते समय बिल जरूर लें। बिल में वजन, शुद्धता, कीमत और विक्रेता की जानकारी दर्ज होनी चाहिए। इससे भविष्य में सिक्का बेचते समय भी मदद मिल सकती है।
5. मशीन से जांच कराएं: अगर सिक्का महंगा है या उसकी शुद्धता पर संदेह है, तो किसी विश्वसनीय कीमती धातु जांच केंद्र से जांच करवाएं। XRF मशीन धातु की संरचना का पता लगाने में मदद कर सकती है, लेकिन कुछ मामलों में अतिरिक्त जांच जरूरी होती है।
क्या अभी सोना-चांदी खरीदना सही रहेगा?
अगर आप शादी-ब्याह या किसी दूसरे जरूरी काम के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, तो अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। वहीं, निवेश के लिहाज से खरीदारी करने वालों को बाजार के उतार-चढ़ाव और अपने निवेश की अवधि को ध्यान में रखना चाहिए।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें