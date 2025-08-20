silver became cheaper by rs 2400 in one go gold also lost its value check the latest rate चांदी एक झटके में ₹2400 हुई सस्ती, सोने का भी उतरा रंग, चेक करें लेटेस्ट रेट, Business Hindi News - Hindustan
silver became cheaper by rs 2400 in one go gold also lost its value check the latest rate

चांदी एक झटके में ₹2400 हुई सस्ती, सोने का भी उतरा रंग, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Price 20 August: सोने का रंग उड़ा हुआ है और चांदी एक झटके में ही 2400 रुपये सस्ती हो गई है। अब 24 कैरेट गोल्ड 8 अगस्त के ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से 2603 रुपये सस्ता है। जबकि, जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 101767 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 12:58 PM
Gold Silver Price 20 August: सर्राफा बाजारों में आज भी सोने-चांदी के भाव में गिरावट है। सोने का रंग उड़ा हुआ है और चांदी एक झटके में ही 2400 रुपये सस्ती हो गई है। अब 24 कैरेट गोल्ड 8 अगस्त के ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से 2603 रुपये सस्ता है। जबकि, जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 101767 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है।

आज 24 कैरेट सोने का भाव भी 365 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं, चांदी ने 2400 रुपये प्रति किलो लुढ़ककर 111225 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। जीएसटी समेत चांदी की कीमत 114561 रुपये किलो रह गई है। आइबीजेए के मतुाबिक मंगलवार को चांदी बिना जीएसटी 113625 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 99168 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 365 रुपये सस्ता होकर 98407 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 101359 रुपये रह गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 334 रुपये टूटकर 90504 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 93219 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 274 रुपये गिरकर 74102 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 76325 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 59534 रुपये पर पहुंच गया है।

इस साल सोना 23063 और चांदी 25208 रुपये हुई महंगी

सर्राफा बाजारों में इस साल सोना करीब 23063 रुपये और चांदी 25208 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 को सोना 76045 रुपये प्रति 10 के रेट से खुला था और चांदी 85680 रुपये प्रति किलो से। इस दिन सोना 75740 रुपये पर बंद हुआ। चांदी भी 86017 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

