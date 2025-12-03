चांदी ऑल टाइम हाई पर, सोना 957 रुपये हुआ महंगा, चेक करें आज के रेट

संक्षेप: Gold Silver Price 3 Dec.: चांदी आज बिना जीएसटी 178684 रुपये प्रति किलो के भाव से खुली और यह इसका ऑल टाइम हाई है। 22 कैरेट सोना आज जीएसटी समेत 121284 और 18 कैरेट 99305 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। आज 24 कैरेट सोने का भाव भी 957 रुपये महंगा होकर बिना जीएसटी 128550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है।

Gold Silver Price 3 Dec.: सर्राफा बाजारों में आज बुधवार 3 दिसंबर को सोने और चांदी के भाव फिर आसमान पर चढ़ने को आतुर हैं। दूसरी ओर चांदी आज बिना जीएसटी 178684 रुपये प्रति किलो के भाव से खुली और जीएसटी समेत 184044 रुपये प्रति किलो पर है। यह इसका ऑल टाइम हाई है। मंगलवार को चांदी बिना जीएसटी 174650 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 127593 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज चांदी 4034 रुपये ऊपर खुली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

22 कैरेट सोना आज जीएसटी समेत 121284 रुपये और 18 कैरेट 99305 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। आज 24 कैरेट सोने का भाव भी 957 रुपये महंगा होकर बिना जीएसटी 128550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है। जीएसटी समेत इसकी कीमत अब 132406 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 130874 से केवल 2324 रुपये सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव आज 3 दिसंबर को 178684 रुपये किलो के ऑल टाइम हाई पर है। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 953 रुपये महंगा होकर 128035 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 131876 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 877 रुपये चढ़कर 117752 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 121284 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 718 रुपये की तेजी के साथ 96413 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 99305 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 560 रुपये उछला है। आज यह 74642 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 77458 रुपये पर है।

इस साल सोना 52810 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 92667 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।