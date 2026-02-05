Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़silver again approached Rs 3 lakh while gold also made a strong comeback after a sharp decline
चांदी फिर 3 लाख रुपये के करीब पहुंची, तगड़ी गिरावट के बाद सोने की भी तेज वापसी

चांदी फिर 3 लाख रुपये के करीब पहुंची, तगड़ी गिरावट के बाद सोने की भी तेज वापसी

संक्षेप:

Gold Silver Rate: सोना-चांदी जैसे कीमती धातुओं ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अपनी तेजी को बरकरार रखा। इस दौरान चांदी की कीमतें बढ़कर 2.98 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं और सोना 1.65 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अखिल

Feb 05, 2026 05:29 am ISTDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

Gold Silver Rate: सोना-चांदी जैसे कीमती धातुओं ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अपनी तेजी को बरकरार रखा। इस दौरान चांदी की कीमतें बढ़कर 2.98 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं और सोना 1.65 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी 14,300 रुपये, या 5.03 प्रतिशत बढ़कर 2,98,300 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पिछले सत्र में चांदी 2,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी तेजी से बढ़ा और 7,400 रुपये या 4.69 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,65,100 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया, जबकि मंगलवार को यह 1,57,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

जानकारों ने कहा, 'सोने और चांदी ने बुधवार को अपनी तेजी जारी रखी, सोने की कीमतें तीन प्रतिशत से अधिक बढ़ीं और लगभग 1.6 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गईं, जबकि चांदी में भारी अस्थिरता और सुधार की अवधि के बाद दिन के कारोबार के दौरान छह प्रतिशत तक का उछाल आया।'

क्यों बढ़ने लगे दाम

कारोबारियों ने कहा कि मजबूत वैश्विक रुख, कमजोर डॉलर ने इस उछाल में योगदान दिया। पिछले सप्ताह की भारी बिकवाली के बाद डॉलर के कमजोर होने से निवेशकों में बहुमूल्य धातुओं के प्रति रुचि फिर से जगी थी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से सुरक्षित निवेश की नई खरीदारी के कारण बुधवार को सोने और चांदी में तेजी आई।

यह टकराव इस सप्ताह के आखिर में होने वाली अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता को लेकर उम्मीदों को कमजोर करता है और अमेरिका और ईरान के बीच और ज़्यादा टकराव की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिससे सोने पर जोखिम प्रीमियम बढ़ सकता है और सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में बहुमूल्य धातुओं की मांग बढ़ सकती है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हाजिर चांदी 4.28 डॉलर, या 5.03 प्रतिशत बढ़कर 89.35 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि सोना 100.03 डॉलर, या 2.02 प्रतिशत बढ़कर 5,047.07 डॉलर प्रति औंस हो गया।

गोल्ड बॉन्ड निवेशकों को बड़ा झटका

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में गोल्ड बॉन्ड को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब गोल्ड बॉन्ड पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट सिर्फ उन्हीं निवेशकों को मिलेगी, जिन्होंने इसे आरबीआई से सीधे खरीदा है और परिपक्वता तक रखा है। सेकेंडरी मार्केट से गोल्ड बॉन्ड खरीदने वालों को यह छूट नहीं मिलेगी। नया नियम एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा। पहले तक कोई भी निवेशक, चाहे उसने गोल्ड बॉन्ड कहीं से भी खरीदा हो, परिपक्वता पर टैक्स फ्री निकासी पा सकता था।

टैक्स अब कैसे लगेगा

जो निवेशक मूल सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए नियम लगभग वही रहेंगे। परिपक्वता पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा और आरबीआई के जरिए समय से पहले निकासी पर भी राहत जारी रहेगी। हालांकि, गोल्ड बॉन्ड पर मिलने वाला 2.5 फीसदी सालाना ब्याज पहले की तरह आयकर स्लैब के हिसाब से करयोग्य रहेगा। 12 महीने से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स स्लैब की हिसाब से लगेगा, जबकि 12 महीने बाद और आठ साल से पहले बेचने पर 12.5 पर्सेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
Gold Silver Rate Business Latest News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,