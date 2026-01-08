Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़significant movement is expected today in these 10 stocks including indigo hudco adani green and tata steel
इंडिगो, हुडको, अडानी ग्रीन, टाटा स्टील समेत इन 10 शेयरों में आज बड़ी हलचल की उम्मीद

इंडिगो, हुडको, अडानी ग्रीन, टाटा स्टील समेत इन 10 शेयरों में आज बड़ी हलचल की उम्मीद

संक्षेप:

Stock to Watch: आज शेयर मार्केट में गिरावट के आशंका के बीच करीब 10 ऐसे स्टॉक्स हैं, जिनपर निवेशकों की नजर रहेगी। विभिन्न अपडेट्स की वजह से इंफोसिस, हुडको, टाटा स्टील, इंडिगो, एंजल वन, इटरनल, ग्लैंड फार्मा जैसे शेयरों में आज बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है।

Jan 08, 2026 09:06 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Stock to Watch: आज शेयर मार्केट में गिरावट के आशंका के बीच करीब 10 ऐसे स्टॉक्स हैं, जिनपर निवेशकों की नजर रहेगी। विभिन्न अपडेट्स की वजह से इंफोसिस, हुडको, टाटा स्टील, इंडिगो, एंजल वन, इटरनल, ग्लैंड फार्मा जैसे शेयरों में आज बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इंफोसिस

आईटी दिग्गज कंपनी इंफोसिस ने कॉग्निशन नामक कंपनी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी का मकसद कॉग्निशन के एआई सॉफ्टवेयर एजेंट 'डेविन' को दुनियाभर के उद्यमों तक पहुंचाना है।

टाटा स्टील

टाटा स्टील ने भारत में तीसरी तिमाही (Q3FY26) में अपना अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन दिया है। जमशेदपुर और कालिंगानगर संयंत्रों से बेहतर उत्पादन के चलते कच्चे इस्पात का उत्पादन बढ़कर 6.34 मिलियन टन हो गया, जो पिछली तिमाही और पिछले साल की इसी तिमाही दोनों की तुलना में 12% अधिक है। इस खबर से दलाल स्ट्रीट के निवेशकों का ध्यान आकर्षित होने की उम्मीद है।

हुडको

इस सरकारी कंपनी ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अगले पांच वर्षों में आवास और इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए एक लाख करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

एंजल वन

एंजल वन के निदेशक मंडल की बैठक 15 जनवरी को होनी है। इस बैठक में संभावित शेयर बंटवारे की समीक्षा, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहला अंतरिम डिविडेंड जारी करने और दिसंबर तिमाही के नतीजों की घोषणा की जाएगी। शेयर बंटवारे से शेयर की कीमत और तरलता में सुधार की उम्मीद है, जिससे अधिक खरीदार आकर्षित हो सकते हैं।

इटरनल

जोमैटो और ब्लिंकिट की मूल कंपनी इटरनल को अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि के लिए जीएसटी, ब्याज और जुर्माने सहित 3.69 करोड़ रुपये की मांग का नोटिस मिला है।

ग्लैंड फार्मा

जेनेरिक इंजेक्टेबल और नेत्र उत्पादों में विशेषज्ञता रखने वाली दवा कंपनी ग्लैंड फार्मा को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) से ओलोपैटाडाइन हाइड्रोक्लोराइड के लिए अपनी संक्षिप्त नई दवा आवेदन की मंजूरी मिल गई है। इस उत्पाद को एल्कॉन लेबोरेटरीज द्वारा बेचे जाने वाले रेफरेंस ड्रग 'पाटाडे वन्स डेली रिलीफ 0.7%' के चिकित्सीय रूप से समकक्ष माना गया है।

इंडिगो

प्रतिस्पर्धा आयोग ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो और विमानन नियामक डीजीसीए से जानकारी मांगी है। पीटीआई के मुताबिक, इसका उद्देश्य पिछले महीने हुई व्यापक उड़ान रद्दी के दौरान एयरलाइन द्वारा अनुचित व्यापारिक हरकतों को लेकर आकलन करना है।

मिडवेस्ट

इस खनन कंपनी को आंध्र प्रदेश के खान और भू-विज्ञान विभाग द्वारा प्रकासम जिले के हनुमंतुनिपाडु में रंगीन क्वार्टजाइट ब्लॉक के खनन की अनुमति देते हुए एक कार्य आदेश प्रदान किया गया है।

अडानी ग्रीन एनर्जी

कंपनी की सहायक इकाई, अडानी ग्रीन एनर्जी ट्वेंटी फाइव बी लिमिटेड ने असाही इंडिया ग्लास को 20.8 मेगावाट सौर-पवन हाइब्रिड ऊर्जा की सप्लाई करने के लिए एक बिजली खपत समझौते के साथ ही त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स

कंपनी ने दिसंबर 2025 में कुल ग्रास टोल कलेक्शन में साल-दर-साल 12% की बढ़त दर्ज की है, जो बढ़कर 753.8 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल दिसंबर में यह 674.7 करोड़ रुपये था। यह वृद्धि प्रमुख मार्गों पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक के कारण संभव हुई है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Business News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।