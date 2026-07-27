विदेश से मिला है बड़ा डिफेंस ऑर्डर, रॉकेट सा उड़ा मल्टीबैगर शेयर, 9600% चढ़ चुका है शेयर
मुख्य बातें
- डिफेंस कंपनी सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स को एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, यह करीब 1013 करोड़ रुपये का है
- इस ऑर्डर में कंपनी को 155mm बेस ब्लीड आर्टिलरी शेल बॉडीज की 147,000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करनी है
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स को एक बड़ा डिफेंस ऑर्डर मिला है। डिफेंस कंपनी को मिला यह एक्सपोर्ट ऑर्डर 104.9 मिलियन डॉलर (करीब 1013 करोड़ रुपये) का है। सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स को यह ऑर्डर एक नॉर्थ अमेरिकन कस्टमर से मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी को 155mm बेस ब्लीड आर्टिलरी शेल बॉडीज की 147,000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करनी है। डिफेंस कंपनी को यह ऑर्डर अगले 6 से 12 महीने में पूरा करना है।
ऑर्डर पर क्या बोली कंपनी
हैदराबाद स्थित डिफेंस मैन्युफैक्चरर सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स ने कहा है कि यह ऑर्डर और एडवांस्ड आर्टिलरी ऐम्युनिशन में कंपनी की एंट्री को दर्शाता है। इससे पहले, कंपनी को 155mm फ्यूज और M107 आर्टिलरी शेल बॉडीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस ऑर्डर से कंपनी के रेवेन्यू और इबिट्डा मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही, लॉन्ग टर्म ग्लोबल डिफेंस सप्लायर के रूप में कंपनी की पोजिशन और मजबूत होगी।
एक साल में 411% की तूफानी तेजी
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 547.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस बड़े ऑर्डर के बाद ही कंपनी के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 219 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। वहीं, पिछले एक साल में सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स के शेयर 411 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 28 जुलाई 2025 को 107.10 रुपये पर थे। डिफेंस कंपनी के शेयर 27 जुलाई 2026 को 547.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 638.30 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 105 रुपये है। सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स का मार्केट कैप सोमवार को 9649.12 करोड़ रुपये पहुंच गया है।
9600% से ज्यादा उछल गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर
सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स (Sigma Advanced Systems) के शेयर पिछले 6 साल में 9676 पर्सेंट उछल गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयर 31 जुलाई 2020 को 5.60 रुपये पर थे। सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स के शेयर 27 जुलाई 2026 को 547.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 3409 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। 4 साल में कंपनी के शेयर 1094 पर्सेंट चढ़ गए हैं। वहीं, 3 साल में कंपनी के शेयरों में 1321 पर्सेंट का उछाल आया है। पिछले दो साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों में 716 पर्सेंट की तेजी आई है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।