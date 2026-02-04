CEO को जमानत मिलते ही झूमे निवेशक, ₹20 वाले इस शेयर में 20% उछाल
हादसे के बाद से सिगाची इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। पिछले एक साल में स्टॉक करीब 50 प्रतिशत टूट चुका है। जून 2025 में 59.59 रुपये के 52-सप्ताह के उच्च स्तर से गिरकर शेयर 2 फरवरी को 18.92 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गया था।
Sigachi industries share price: फार्मा सेक्टर की कंपनी सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में 4 फरवरी को जोरदार उछाल आया। 20 रुपये के स्तर वाले शेयर करीब 20 प्रतिशत चढ़कर 24.78 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। हालांकि, क्लोजिंग शेयर में अचानक तेजी ऐसे समय में आई जब कंपनी ने घोषणा की कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने पिछले साल उसकी फैक्ट्री में हुए एक बड़े धमाके के सिलसिले में मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमित राज सिन्हा को जमानत दे दी है। इस मामले में पिछले साल करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी।
जमानत के बाद कंपनी ने क्या कहा?
सिगाची इंडस्ट्रीज ने कहा कि वह जांच अधिकारियों और न्यायिक प्रक्रिया को पूरा सहयोग देना जारी रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामले को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाया जाए। कंपनी ने कहा- घटना से प्रभावित सभी लोगों, खासकर उन परिवारों के लिए गहरे दुख का समय रहा है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया और जो अभी भी चोटों से उबर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हम मृतकों के परिवारों, घायलों और इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता दोहराते हैं। प्रभावित लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के अलावा हम अपने कर्मचारियों और समुदाय की लगातार भलाई सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी ऑपरेशन्स में सुरक्षा प्रणालियों और तरीकों को मजबूत करने के लिए समर्पित हैं।
कैसे हुआ धमाका
30 जून 2025 को तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पाशमायलारम स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज के फार्मा प्लांट में एक केमिकल रिएक्टर में विस्फोट हो गया था। इस भीषण हादसे में करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। आग लगने से प्लांट की सहायक मशीनरी और सिविल स्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद कंपनी ने प्रभावित यूनिट में करीब 90 दिनों तक उत्पादन रोकने की घोषणा की थी। बता दें कि यह प्लांट कंपनी की तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से एक है, जहां माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज (MCC) का उत्पादन होता है। यह यूनिट सालाना 6,000 MTPA उत्पादन करती है, जबकि कंपनी की कुल क्षमता 21,700 MTPA है। गुजरात स्थित कंपनी की अन्य दो यूनिट्स फिलहाल सामान्य रूप से संचालन कर रही हैं।