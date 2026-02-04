Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़sigachi industries share rally 20 percent prie 25 rs below after ceo gets bail in factory blast case
CEO को जमानत मिलते ही झूमे निवेशक, ₹20 वाले इस शेयर में 20% उछाल

CEO को जमानत मिलते ही झूमे निवेशक, ₹20 वाले इस शेयर में 20% उछाल

संक्षेप:

हादसे के बाद से सिगाची इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। पिछले एक साल में स्टॉक करीब 50 प्रतिशत टूट चुका है। जून 2025 में 59.59 रुपये के 52-सप्ताह के उच्च स्तर से गिरकर शेयर 2 फरवरी को 18.92 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गया था।

Feb 04, 2026 05:10 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Sigachi industries share price: फार्मा सेक्टर की कंपनी सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में 4 फरवरी को जोरदार उछाल आया। 20 रुपये के स्तर वाले शेयर करीब 20 प्रतिशत चढ़कर 24.78 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। हालांकि, क्लोजिंग शेयर में अचानक तेजी ऐसे समय में आई जब कंपनी ने घोषणा की कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने पिछले साल उसकी फैक्ट्री में हुए एक बड़े धमाके के सिलसिले में मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमित राज सिन्हा को जमानत दे दी है। इस मामले में पिछले साल करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जमानत के बाद कंपनी ने क्या कहा?

सिगाची इंडस्ट्रीज ने कहा कि वह जांच अधिकारियों और न्यायिक प्रक्रिया को पूरा सहयोग देना जारी रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामले को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाया जाए। कंपनी ने कहा- घटना से प्रभावित सभी लोगों, खासकर उन परिवारों के लिए गहरे दुख का समय रहा है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया और जो अभी भी चोटों से उबर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हम मृतकों के परिवारों, घायलों और इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता दोहराते हैं। प्रभावित लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के अलावा हम अपने कर्मचारियों और समुदाय की लगातार भलाई सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी ऑपरेशन्स में सुरक्षा प्रणालियों और तरीकों को मजबूत करने के लिए समर्पित हैं।

कैसे हुआ धमाका

30 जून 2025 को तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पाशमायलारम स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज के फार्मा प्लांट में एक केमिकल रिएक्टर में विस्फोट हो गया था। इस भीषण हादसे में करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। आग लगने से प्लांट की सहायक मशीनरी और सिविल स्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद कंपनी ने प्रभावित यूनिट में करीब 90 दिनों तक उत्पादन रोकने की घोषणा की थी। बता दें कि यह प्लांट कंपनी की तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से एक है, जहां माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज (MCC) का उत्पादन होता है। यह यूनिट सालाना 6,000 MTPA उत्पादन करती है, जबकि कंपनी की कुल क्षमता 21,700 MTPA है। गुजरात स्थित कंपनी की अन्य दो यूनिट्स फिलहाल सामान्य रूप से संचालन कर रही हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,