7.6% टूटा कंपनी के शेयर, 50 रुपये के नीचे आया भाव, जांच के दायरे में है कंपनी

संक्षेप:

Sigachi Industries Share Price: बीएसई में आज सिगाची इंडस्ट्रीज के शेयर 31.99 रुपये के लेवल पर खुले थे। 7.6 प्रतिशत की गिरावट के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 31.38 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया।

Dec 29, 2025 12:47 pm IST
सिगाची इंडस्ट्रीज (Sigachi Industries) के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। निवेशकों की तरफ से हो रही शेयरों की बिक्री के पीछे की वजह सीईओ से जुड़ी खबर है। बीएसई में आज सिगाची इंडस्ट्रीज के शेयर 31.99 रुपये के लेवल पर खुले थे। 7.6 प्रतिशत की गिरावट के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 31.38 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में रिकवरी देखने को जरूर मिली। लेकिन स्टॉक में गिरावट जारी रही।

रिमांड पर भेजे गए सीईओ

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमित राज सिंहा को 30 जून 2025 को आग दुर्घटना के मामले में रिमांड पर भेजा गया है। यह दुर्घटना कंपनी के हैदराबाद यूनिट में हुआ था। कंपनी ने कहा कि इस जांच से काम प्रभावित ना हो इसके लिए जरूरी कदम उठा लिए गए हैं। डिप्टी ग्रुप सीईओ लिजो स्टीफन को ओवरसीज ऑपरेशंल की जिम्मेदारी दी गई है।

40 लोगों की चली गई थी जान

यह पूरी घटना जून 2025 में घटित हुई थी। कंपनी की लापरवाही की वजह से क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन चल रही है। बता दें, तेलंगाना की कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि आग की दुर्घटना की वजह से 40 लोगों की जान चली गई थी। वहीं, 33 लोग जख्मी हो गए थे।

शेयर बाजार में सिगाची इंडस्ट्री की हालत खराब

महज 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 41 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 34 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 59.50 रुपये और 52 वीक लो लेवल 30.54 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1227 करोड़ रुपये का है।

इस कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2023 में हुआ था। कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
