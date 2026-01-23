Hindustan Hindi News
डेटा सेंटर वाली कंपनी का आ रहा IPO, ₹600 करोड़ कर्ज चुकाने का है प्लान

डेटा सेंटर वाली कंपनी का आ रहा IPO, ₹600 करोड़ कर्ज चुकाने का है प्लान

संक्षेप:

सेबी ने 12 आईपीओ को मंजूरी दे दी है। इसमें सिफी इंफिनिट स्पेसेस का प्रस्तावित आईपीओ भी शामिल है। फ्रेश इश्यू से कंपनी ₹600 करोड़ कर्ज चुकाने की योजना बना रही है। वहीं, शेष रकम सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों में लगेगी।

Jan 23, 2026 09:20 pm IST
Sify Infinit Spaces IPO: ग्लोबल टेंशन के बीच शेयर बाजार में बिकवाली का माहौल है। इस माहौल के बीच पूंजी बाजार नियामक सेबी ने 12 आईपीओ को मंजूरी दे दी है। इसमें सिफी इंफिनिट स्पेसेस का प्रस्तावित आईपीओ भी शामिल है। यह आईपीओ देश के पहले विशुद्ध डेटा सेंटर का है। इसके तहत कंपनी 2500 करोड़ रुपये के नए इश्यू और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 1,200 करोड़ रुपये के ऑफर फॉर सेल के संयोजन से 3700 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है। फ्रेश इश्यू से मिलने वाली राशि का उपयोग चेन्नई में डेटा सेंटर टावर को पूरा करने और नवी मुंबई में दो नए टावरों के निर्माण में किया जाएगा, जिस पर करीब ₹1300 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा ₹600 करोड़ कर्ज चुकाने में और शेष राशि सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों में लगेगी।

साई पैरेंटरल की भी लिस्टिंग की तैयारी

इस बीच, तेलंगाना स्थित साई पैरेंटरल को अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। इस इश्यू में 285 करोड़ रुपये तक के नए शेयरों का इश्यू और मौजूदा निवेशकों और व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 35 लाख शेयरों तक की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। नए इश्यू से प्राप्त रकम का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग फैसलिटीज के विस्तार और अपग्रेडेशन, एक नया रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने, ऋणों के एक हिस्से का भुगतान करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और सिंगापुर स्थित अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से एक विदेशी अधिग्रहण को वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा। साई पैरेंटरल ब्रांडेड जेनेरिक फॉर्मूलेशन और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है।

कॉमटेल नेटवर्क्स को भी हरी झंडी

वहीं, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग क्षेत्र में कॉमटेल नेटवर्क्स को 900 करोड़ रुपये जुटाने के उद्देश्य से आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई है। इस इश्यू में 150 करोड़ रुपये का नया इश्यू और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 750 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल शामिल है।

प्राइड होटल्स को भी मंजूरी

सेबी द्वारा मंजूरी प्राप्त करने वालों में हॉस्पिटैलिटी चेन प्राइड होटल्स भी शामिल है। कंपनी नए इश्यू के जरिए 260 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है, साथ ही 3.92 करोड़ शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव भी रखेगी। प्राइड होटल्स मिडस्केल के भारत के प्रमुख शहरों में 34 होटल और रिसॉर्ट हैं और 2,700 से अधिक कमरे हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बीवीजी इंडिया को भी अपने आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई है। इस इश्यू में 300 करोड़ रुपये तक का नया इश्यू और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 2.85 करोड़ शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है।

इसके अलावा फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी BVG इंडिया, केबल निर्माता ओसवाल केबल्स, फैशन ब्रांड पर्पल स्टाइल लैब, हेल्थकेयर कंपनी मिडकैप हेल्थकेयर और मेटल रीसाइक्लिंग कंपनी CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी सेबी से हरी झंडी मिल चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की UKB इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स कंपनी Transline टेक्नोलॉजी, Jagdamba पॉलीमर और हेला इंफ्रा मार्केट को भी आईपीओ की मंजूरी मिली है।

