मुख्य बातें

हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी सीमेंस एनर्जी इंडिया के शेयरों में गुरुवार को जोरदार तेजी आई है। सीमेंस एनर्जी इंडिया के शेयर गुरुवार को BSE में 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 3231.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। जोरदार मुनाफे के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। सितंबर 2026 तिमाही में सीमेंस एनर्जी इंडिया का स्टैंडअलोन मुनाफा 82 पर्सेंट बढ़ा है। सीमेंस एनर्जी इंडिया ने हर शेयर पर 600 पर्सेंट का फाइनल डिविडेंड भी रिकमंड किया है।

सीमेंस एनर्जी को 653 करोड़ रुपये का हुआ है मुनाफा

सीमेंस एनर्जी इंडिया (Siemens Energy India) का स्टैंडअलोन मुनाफा सितंबर 2026 तिमाही में सालाना आधार पर 82 पर्सेंट बढ़कर 653 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में इस दिग्गज कंपनी का मुनाफा 360 करोड़ रुपये था। सितंबर तिमाही में ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू 30.5 पर्सेंट बढ़कर 3453 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 2646 करोड़ रुपये था। कंपनी का इबिट्डा 72 पर्सेंट बढ़कर 822 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 479 करोड़ रुपये था। सीमेंस एनर्जी इंडिया का इबिट्डा मार्जिन बढ़कर 23.8 पर्सेंट पहुंच गया, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 18.1 पर्सेंट था।

कंपनी ने रिकमंड किया 600% का फाइनल डिविडेंड

सीमेंस एनर्जी इंडिया (Siemens Energy India) ने 30 सितंबर 2026 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए 2 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने हर शेयर पर 600 पर्सेंट का फाइनल डिविडेंड रिकमंड किया है। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 12 रुपये का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से रिकमंड किए गए डिविडेंड को अगर कंपनी की तीसरी सालाना आम बैठक में मंजूरी मिलती है तो कंपनी 10 फरवरी 2027 से इसका भुगतान करेगी।