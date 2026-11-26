653 करोड़ रुपये का मुनाफा, 600% डिविडेंड का ऐलान, 3200 रुपये के पार दिग्गज कंपनी के शेयर
मुख्य बातें
- सीमेंस एनर्जी इंडिया के शेयर 8% से ज्यादा चढ़कर 3231.60 रुपये पर पहुंच गए हैं
- सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 82 पर्सेंट बढ़ा है
- कंपनी ने हर शेयर पर 600% का फाइनल डिविडेंड रिकमंड किया है
हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी सीमेंस एनर्जी इंडिया के शेयरों में गुरुवार को जोरदार तेजी आई है। सीमेंस एनर्जी इंडिया के शेयर गुरुवार को BSE में 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 3231.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। जोरदार मुनाफे के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। सितंबर 2026 तिमाही में सीमेंस एनर्जी इंडिया का स्टैंडअलोन मुनाफा 82 पर्सेंट बढ़ा है। सीमेंस एनर्जी इंडिया ने हर शेयर पर 600 पर्सेंट का फाइनल डिविडेंड भी रिकमंड किया है।
सीमेंस एनर्जी को 653 करोड़ रुपये का हुआ है मुनाफा
सीमेंस एनर्जी इंडिया (Siemens Energy India) का स्टैंडअलोन मुनाफा सितंबर 2026 तिमाही में सालाना आधार पर 82 पर्सेंट बढ़कर 653 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में इस दिग्गज कंपनी का मुनाफा 360 करोड़ रुपये था। सितंबर तिमाही में ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू 30.5 पर्सेंट बढ़कर 3453 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 2646 करोड़ रुपये था। कंपनी का इबिट्डा 72 पर्सेंट बढ़कर 822 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 479 करोड़ रुपये था। सीमेंस एनर्जी इंडिया का इबिट्डा मार्जिन बढ़कर 23.8 पर्सेंट पहुंच गया, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 18.1 पर्सेंट था।
कंपनी ने रिकमंड किया 600% का फाइनल डिविडेंड
सीमेंस एनर्जी इंडिया (Siemens Energy India) ने 30 सितंबर 2026 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए 2 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने हर शेयर पर 600 पर्सेंट का फाइनल डिविडेंड रिकमंड किया है। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 12 रुपये का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से रिकमंड किए गए डिविडेंड को अगर कंपनी की तीसरी सालाना आम बैठक में मंजूरी मिलती है तो कंपनी 10 फरवरी 2027 से इसका भुगतान करेगी।
सीमेंस एनर्जी इंडिया की ऑर्डर बुक
सीमेंस एनर्जी इंडिया (Siemens Energy India) का ऑर्डर बैकलॉग सालाना आधार पर 25.6 पर्सेंट बढ़कर 20,362 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वहीं, तिमाही के दौरान कंपनी के न्यू ऑर्डर 92.1 पर्सेंट बढ़कर 4514 करोड़ रुपये पहुंच गए हैं। पूरे वित्त वर्ष 2026 के लिए कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपये का सालाना रेवेन्यू पार कर लिया है। कंपनी को इस अवधि के दौरान ट्रांसफॉर्मर्स, स्विचगियर, सबस्टेशंस, ग्रिड स्टेबलाइजेशन, इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइन एंड सर्विसेज में ऑर्डर मिले हैं। साथ ही कंपनी ने एक्सपोर्ट मार्केट्स में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। इस साल अब तक सीमेंस एनर्जी इंडिया के शेयरों में 25 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। एक महीने में कंपनी के शेयर 16 पर्सेंट से ज्यादा उछले हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 3966.80 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 2105.15 रुपये है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।