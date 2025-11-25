Hindustan Hindi News
पहली बार डिविडेंड दे रही कंपनी, हर शेयर पर 200% का फायदा, 5% तक उछला स्टॉक

संक्षेप:

Tue, 25 Nov 2025 12:05 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Dividend Stock: तिमाही नतीजों के सामने के आने के बाद Siemens Energy India Ltd के शेयरों में आज करीब 5 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि रेवन्यू ग्रोथ में 27 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बता दें, इस कंपनी ने पहली बार डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

शेयरों में तेजी के बाद दिखी नरमी

बीएसई में Siemens Energy India Ltd के शेयर बीएसई में बढ़त के साथ 3249 रुपये के लेवल पर खुला था। करीब 5 प्रतिशत की तेजी के बाद यह स्टॉक बीएसई में 3303 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। हालांकि, इस तेजी के बाद शेयर बिकवाली का भी शिकार हो गया है। जिसकी वजह स्टॉक का भाव 3070 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक आ गया है।

नेट प्रॉफिट में 27% का इजाफा

एक्सचेंज को दी जानकारी में Siemens Energy India Ltd ने बताया है कि उनके रेवन्यू में 27 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वहीं, EBITDA में साल दर साल के आधार पर 25 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल किया है।

पहली बार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी

Siemens Energy India Ltd ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि एक शेयर पर 200 प्रतिशत का डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी ने 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

शेयर बाजार में संघर्ष कर रही है कंपनी

बीते एक हफ्ते में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक महीने में यह स्टॉक करीब 2 प्रतिशत गिरा है। वहीं, तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 9 प्रतिशत की टूट दिखाई दी है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 3624 रुपये और 52 वीक लो लेवल 2529 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1.09 लाख करोड़ रुपये का है।

कंपनी की शेयरहोल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 75 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, पब्लिक के पास 25 प्रतिशत हिस्सा है। पिछली तीन तिमाही के दौरान कंपनी की शेयरहोल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
