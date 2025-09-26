बाजार में उतरते ही धड़ाम हुआ यह शेयर, 20% घाटे पर लिस्टिंग, फिर 5% और टूट गया शेयर

सिद्धि कॉटस्पिन के शेयर शुक्रवार को 20% के डिस्काउंट के साथ 86.40 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 108 रुपये था। लिस्टिंग के ठीक बाद सिद्धि कॉटस्पिन के शेयर 5% और टूटकर 82.10 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

सिद्धि कॉटस्पिन लिमिटेड के शेयर पहले ही दिन बाजार में धड़ाम हो गए हैं। सिद्धि कॉटस्पिन के शेयरों का बुरा हाल है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 20 पर्सेंट के डिस्काउंट के साथ 86.40 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 108 रुपये था। लिस्टिंग के ठीक बाद सिद्धि कॉटस्पिन के शेयर 5 पर्सेंट और लुढ़ककर 82.10 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 19 सितंबर 2025 को खुला था और यह 23 सितंबर तक ओपन रहा। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 69.85 करोड़ रुपये तक का था।

IPO पर लगा था 4 गुना से ज्यादा दांव

सिद्धि कॉटस्पिन लिमिटेड (Siddhi Cotspin) के आईपीओ पर टोटल 4.21 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 1.50 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 5.94 गुना दांव लगा। सिद्धि कॉटस्पिन लिमिटेड के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 17.53 गुना सब्सक्राइब हुआ है। सिद्धि कॉटस्पिन लिमिटेड के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2400 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2,59,200 रुपये का इनवेस्टमेंट करना पड़ा।