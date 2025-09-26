Siddhi Cotspin Share listed with 20 Percent discount then cracked another 5 Percent बाजार में उतरते ही धड़ाम हुआ यह शेयर, 20% घाटे पर लिस्टिंग, फिर 5% और टूट गया शेयर, Business Hindi News - Hindustan
बाजार में उतरते ही धड़ाम हुआ यह शेयर, 20% घाटे पर लिस्टिंग, फिर 5% और टूट गया शेयर

सिद्धि कॉटस्पिन के शेयर शुक्रवार को 20% के डिस्काउंट के साथ 86.40 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 108 रुपये था। लिस्टिंग के ठीक बाद सिद्धि कॉटस्पिन के शेयर 5% और टूटकर 82.10 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 11:27 AM
सिद्धि कॉटस्पिन लिमिटेड के शेयर पहले ही दिन बाजार में धड़ाम हो गए हैं। सिद्धि कॉटस्पिन के शेयरों का बुरा हाल है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 20 पर्सेंट के डिस्काउंट के साथ 86.40 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 108 रुपये था। लिस्टिंग के ठीक बाद सिद्धि कॉटस्पिन के शेयर 5 पर्सेंट और लुढ़ककर 82.10 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 19 सितंबर 2025 को खुला था और यह 23 सितंबर तक ओपन रहा। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 69.85 करोड़ रुपये तक का था।

IPO पर लगा था 4 गुना से ज्यादा दांव
सिद्धि कॉटस्पिन लिमिटेड (Siddhi Cotspin) के आईपीओ पर टोटल 4.21 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 1.50 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 5.94 गुना दांव लगा। सिद्धि कॉटस्पिन लिमिटेड के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 17.53 गुना सब्सक्राइब हुआ है। सिद्धि कॉटस्पिन लिमिटेड के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2400 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2,59,200 रुपये का इनवेस्टमेंट करना पड़ा।

क्या करती है कंपनी
सिद्धि कॉटस्पिन लिमिटेड की शुरुआत साल 2015 में हुई है। कंपनी वैल्यू एडेड और स्पेशियलिटी यार्न्स समेत कॉटन यार्न की मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है। कंपनी वैल्यू-एडेड यार्न्स की व्यापक रेंज ऑफर करती है, जिसमें कॉम्पैक्ट कार्डेड और कॉम्बिंग होजरी, कॉम्पैक्ट वीविंग यार्न, कार्डेड और कॉम्बेड यार्न्स, एली यार्न्स, स्लब एंड सिरो स्लब यार्न, लायक्रा-कोर स्पिन यार्ड और TFO डबल यार्न शामिल है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स की सप्लाई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्स, गारमेंट एक्सपोर्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ढोली, अहमदाबाद में है। सिद्धि कॉटस्पिन लिमिटेड की टोटल स्पिनिंग कैपेसिटी 29,376 स्पिन्डल की है।

