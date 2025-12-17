Hindustan Hindi News
70 रुपये का शेयर पहले ही दिन पहुंच सकता है 100 रुपये के पार, बंपर लिस्टिंग का इशारा कर रहा GMP

संक्षेप:

मसालों के बिजनेस से जुड़ी कंपनी श्याम धनी इंडस्ट्रीज के शेयरों की बंपर लिस्टिंग हो सकती है। कंपनी का आईपीओ 22 दिसंबर से खुल रहा है। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 70 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 31 रुपये के प्रीमियम पर हैं।

Dec 17, 2025 06:35 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
मसालों के कारोबार से जुड़ी कंपनी श्याम धनी इंडस्ट्रीज के शेयरों की बाजार में बंपर लिस्टिंग हो सकती है। इस बात का इशारा कंपनी के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) कर रहा है। श्याम धनी इंडस्ट्रीज के आईपीओ में शेयर का दाम 70 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से 31 रुपये या 44 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो श्याम धनी इंडस्ट्रीज के शेयर 100 रुपये के पार लिस्ट हो सकते हैं।

इस तारीख से खुल रहा है IPO
श्याम धनी इंडस्ट्रीज का आईपीओ (Shyam Dhani Industries IPO) दांव लगाने के लिए सोमवार 22 दिसंबर से खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ 24 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। श्याम धनी इंडस्ट्रीज के शेयर 30 दिसंबर 2025 को बाजार में लिस्ट होंगे। कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। श्याम धनी इंडस्ट्रीज के आईपीओ का टोटल साइज 38.49 करोड़ रुपये तक का है। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 26 दिसंबर को फाइनल हो सकता है।

क्या करती है कंपनी
श्याम धनी इंडस्ट्रीज (Shyam Dhani Industries) की शुरुआत साल 1995 में हुई है। श्याम धनी इंडस्ट्रीज एक आईएसओ-सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी प्रीमियम स्पाइसेज, स्पाइसेज पाउडर और होल स्पाइसेज की मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, होलसेलर और सप्लायर है। कंपनी ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, चावल, पोहा, कसूरी मेथी, ओनियन फ्लेक्स, टोमैटो पाउडर, पेरी पेरी, चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो जैसे हर्ब्स और सीजनिंग्स की ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है।

2 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं आम निवेशक
श्याम धनी इंडस्ट्रीज के आईपीओ में आम निवेशक (रिटेल इनवेस्टर्स) दो लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 4000 शेयर हैं। यानी, 2 लॉट के लिए रिटेल इनवेस्टर्स को 2,80,000 रुपये का निवेश करना होगा। रामअवतार अग्रवाल, ममता देवी अग्रवाल और विट्ठल अग्रवाल कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले श्याम धनी इंडस्ट्रीज में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 98.11 पर्सेंट है।

