90% फायदे पर लिस्टिंग, फिर रॉकेट बना शेयर, पहले ही दिन दोगुना हुआ लोगों का पैसा

90% फायदे पर लिस्टिंग, फिर रॉकेट बना शेयर, पहले ही दिन दोगुना हुआ लोगों का पैसा

संक्षेप:

श्याम धनी इंडस्ट्रीज के शेयरों ने पहले ही दिन लोगों का पैसा दोगुना कर दिया। कंपनी के शेयर 90% फायदे के साथ 133 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर उछलकर 139.65 रुपये पर पहुंच गए। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 70 रुपये था।

Dec 30, 2025 10:43 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
एक छोटी कंपनी श्याम धनी इंडस्ट्रीज की शेयर बाजार में जबरदस्त एंट्री हुई है। श्याम धनी इंडस्ट्रीज के शेयर मंगलवार को NSE में 90 पर्सेंट के फायदे के साथ 133 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 70 रुपये था। लिस्टिंग के ठीक बाद श्याम धनी इंडस्ट्रीज के शेयरों में और तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट और चढ़कर 139.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। यानी, श्याम धनी इंडस्ट्रीज के शेयर पहले ही दिन 100 पर्सेंट उछल गए हैं और इन्होंने बाजार में उतरते ही लोगों का पैसा दोगुना कर दिया है।

IPO पर लगा था 988 गुना दांव
श्याम धनी इंडस्ट्रीज के आईपीओ (Shyam Dhani Industries IPO) पर टोटल 988.29 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 1137.92 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 1612.65 गुना दांव लगा। श्याम धनी इंडस्ट्रीज के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 256.24 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। श्याम धनी इंडस्ट्रीज के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 4000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2,80,000 रुपये का निवेश करना पड़ा।

क्या है कंपनी का कारोबार
श्याम धनी इंडस्ट्रीज की शुरुआत 1995 में हुई है। श्याम धनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी प्रीमियम मसालों, खड़े मसालों और पिसे हुए मसालों की मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, होलसेलर और सप्लायर है। श्याम धनी इंडस्ट्रीज ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, चावल, पोहा, कसूरी मेथी, ऑर्गेनो, पेरी पेरी, चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स, ओनियन फ्लेक्स और टोमैटो पाउडर जैसे प्रॉडक्ट्स की ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स को श्याम ब्रांड नेम के तहत बेचती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग इकाई जयपुर, राजस्थान में है। कंपनी जनरल ट्रेड (होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स), मॉडर्न ट्रेड (सुपरमार्केट एंड रिटेल चेन) और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऑपरेट करती है।

IPO के डीटेल्स
श्याम धनी इंडस्ट्रीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 दिसंबर 2025 को खुला था और यह 24 दिसंबर तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 38 करोड़ रुपये तक का था। राम अवतार अग्रवाल, ममता देवी अग्रवाल और विट्ठल अग्रवाल कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 98.11 पर्सेंट थी, जो कि अब 72 पर्सेंट है।

