22 दिसंबर से खुल रहा यह IPO, प्राइस बैंड ₹70, ग्रे मार्केट में अभी से ही तेजी

संक्षेप: कंपनी का यह इश्यू 22 दिसंबर 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 24 दिसंबर 2025 को बंद होगा। QIB, NII और रिटेल तीनों कैटेगरी के निवेशक इसमें आवेदन कर सकेंगे। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹21 प्रीमियम पर उपलब्ध है।

Shyam Dhani Industries Limited IPO: मसालों के कारोबार से जुड़ी श्याम धानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना एसएमई आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी इस इश्यू के जरिए कुल ₹38.49 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। यह आईपीओ एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। IPO का प्राइस बैंड ₹65 से ₹70 प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी का यह इश्यू 22 दिसंबर 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 24 दिसंबर 2025 को बंद होगा। QIB, NII और रिटेल तीनों कैटेगरी के निवेशक इसमें आवेदन कर सकेंगे। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹21 प्रीमियम पर उपलब्ध है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है डिटेल श्याम धानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का IPO बुक बिल्ड इश्यू है, जिसमें पूरा पैसा फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाया जाएगा। इस IPO में रिटेल निवेशकों के लिए 35%, QIB के लिए 50% और HNI निवेशकों के लिए 15% कोटा तय किया गया है। IPO का अलॉटमेंट 26 दिसंबर 2025 को फाइनल होने की उम्मीद है, जबकि शेयरों की लिस्टिंग 30 दिसंबर 2025 को NSE पर होगी। फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर रखी गई है। SME सेगमेंट में यह इश्यू मध्यम आकार का है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए निवेशकों की नजर इस पर टिकी हुई है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति अगर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो श्याम धानी इंडस्ट्रीज ने लगातार बेहतर नतीजे दिखाए हैं। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का रेवेन्यू ₹124.75 करोड़ रहा, जो 2024 में ₹107.64 करोड़ था। यानी सालाना आधार पर अच्छी बढ़त देखने को मिली है। वहीं, मुनाफा ₹6.30 करोड़ से बढ़कर ₹8.04 करोड़ हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी के रेवेन्यू में करीब 16% और PAT में 28% की बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि बाजार विशेषज्ञ इस IPO को लॉन्ग टर्म निवेश के नजरिए से देखने की सलाह दे रहे हैं।