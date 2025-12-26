Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Shyam Dhani Industries IPO share allotment date today Check GMP and others details
3 दिन में 988 गुना सब्सक्रिप्शन, GMP दिखा रहा 100% का फायदा, आज बड़ा दिन

संक्षेप:

Shyam Dhani Industries IPO: श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ पर निवेशकों ने जमकर बोली लगाई है। तीन दिन के ओपनिंग के दौरान 988 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब किया गया। इसके पीछे की वजह ग्रे मार्केट है। आज का जीएमपी निवेशकों का पैसा लिस्टिंग के वक्त दोगुना करने का संकेत दे रहा है।

Dec 26, 2025 10:11 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Shyam Dhani Industries IPO: श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ पर निवेशकों ने जमकर बोली लगाई है। तीन दिन के ओपनिंग के दौरान 988 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब किया गया। इसके पीछे की वजह ग्रे मार्केट है। आज का जीएमपी निवेशकों का पैसा लिस्टिंग के वक्त दोगुना करने का संकेत दे रहा है। बता दें, आज कंपनी आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों को शेयर अलॉट करेगी। आप भी सीधा और सरल तरीके से अपना अलॉटमेंट देख सकते हैं।

कैसे चेक करें श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ का अलॉटमेंट

1-सबसे पहले ओपन करें -

https://www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids

2- उसके बाद Equity and SME IPO BID Details पर जाएं।

3- यहां SHYAMDHANI को सिलेक्ट करें।

4- अपना PAN और एप्लिकेशन नंबर लिखें।

5- सब्मिट करें और अलॉटमेंट चेक करें।

क्या था प्राइस बैंड?

श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ का प्राइस बैंड 65 रुपये से 70 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। कंपनी ने 2000 शेयरों का एक लॉट बनाया था। लेकिन किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 2000 लॉट पर दांव लगाना पड़ा था। जिसकी वजह से कम से कम 2,80,000 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ा था।

श्याम धानी इंडस्ट्रीज का जीएमपी

आज कंपनी ग्रे मार्केट में 70 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार आज का जीएमपी 100 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन का संकेत दे रहा है। अगर इसी जीएमपी के हिसाब से लिस्टिंग हुई तो कंपनी 140 रुपये पर लिस्ट हो सकता है।

लगभग 1000 गुना सब्सक्रिप्शन

तीन दिन के ओपनिंग के दौरान इस आईपीओ को 988.29 गुना सब्सक्राइब किया गया। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 1137 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में आईपीओ 256 गुना और एनआईआई कैटगरी में 1612 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 19 दिसंबर को खुला था। आईपीओ ने एंकर निवेशकों से 10.92 करोड़ जुटाए हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
