जितना शेयर का दाम, उतना ही पहुंच गया GMP, 988 गुना लगा है IPO पर दांव

संक्षेप: श्याम धनी इंडस्ट्रीज के IPO में कंपनी के शेयर का दाम 70 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 70 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम मजबूत लिस्टिंग का इशारा कर रहा है। आईपीओ पर 988 गुना दांव लगा है।

मसालों के कारोबार से जुड़ी कंपनी श्याम धनी इंडस्ट्रीज के आईपीओ को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। श्याम धनी इंडस्ट्रीज के आईपीओ पर 988 गुना से ज्यादा दांव लगा है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में भी दहाड़ रहे हैं। श्याम धनी इंडस्ट्रीज के शेयर ग्रे मार्केट में 100 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) जबरदस्त फायदे वाली लिस्टिंग की ओर इशारा कर रहा है। श्याम धनी इंडस्ट्रीज के शेयर मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को बाजार में लिस्ट होंगे। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 दिसंबर को खुला था और यह 24 दिसंबर तक ओपन रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

70 रुपये का शेयर, 70 रुपये ही पहुंच गया GMP

श्याम धनी इंडस्ट्रीज (Shyam Dhani Industries) के आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 70 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में भी कंपनी के शेयर 70 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम मजबूत लिस्टिंग का इशारा कर रहा है। श्याम धनी इंडस्ट्रीज के शेयर NSE के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। राम अवतार अग्रवाल, ममता देवी अग्रवाल और विट्ठल अग्रवाल कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 98.11 पर्सेंट थी।

क्या है कंपनी का कारोबार

श्याम धनी इंडस्ट्रीज की शुरुआत साल 1995 में हुई है। श्याम धनी इंडस्ट्रीज एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी प्रीमियम मसालों, खड़े मसालों और मसाला पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, होलसेल और सप्लाई करती है। कंपनी अपने उत्पादों को श्याम ब्रांड नेम के तहत बेचती है। श्याम धनी इंडस्ट्रीज ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, चावल, पोहा, कसूरी मेथी, ओर्गेनो, पेरी पेरी, चिली फ्लेक्स, ओनियन फ्लेक्स और टोमैटो पाउडर जैसे ग्रॉसरी प्रॉडक्ट्स की ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है।