GMP दिखा रहा है 67% का फायदा, आज से खुल गया IPO, कीमत 70 रुपये

IPO News: प्राइमरी मार्केट के जरिए आईपीओ पर निवेश करने वाले इंवेस्टर्स के लिए अच्छा मौका है। आज सोमवार को श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ (Shyam Dhani Industries IPO) खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ ग्रे मार्केट में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जोकि मजबूत लिस्टिंग के संकेत दे रहा है। बता दें, श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक खुला रहेगा। यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। इसलिए इसकी लिस्टिंग सिर्फ एनएसई एसएमई में ही होगी।

क्या है प्राइस बैंड और लॉट साइज श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ का प्राइस बैंड 65 रुपये से 70 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 2000 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 4000 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से मिनिमम इंवेस्टमेंट अमाउंट 2,80,000 रुपये है।

क्या है जीएमपी? इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 47 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। जोकि अबतक का सबसे अधिक जीएमपी है। आज का जीएमपी 67.14 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दिखा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ की लिस्टिंग 117 रुपये पर होगी। बता दें, निवेशकों को 94000 रुपये का प्रॉफिट एक इंवेस्टमेंट पर यह आईपीओ दिखा रहा है। हालांकि, जीएमपी में उतार और चढ़ाव देखने को मिलता रहता है।

क्या है साइज? श्याम धानी इंडस्ट्रीज के आईपीओ का साइज 38.49 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 55 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। यानी मौजूदा निवेशक आईपीओ के जरिए कोई भी शेयर नहीं बेचेंगे। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ 19 दिसंबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 10.92 करोड़ रुपये जुटाए थे।

इस आईपीओ के लिए होलानि कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

क्या करती है कंपनी? यह कंपनी मसालों का प्रोडक्शन से लेकर बेचने तक का काम करती है। कंपनी 163 प्रकार के अलग-अलग मसालों को प्रोसेस करती है।