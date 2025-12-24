650 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ यह IPO, लिस्टिंग पर पैसे डबल होने की उम्मीद, 100% प्रीमियम पर GMP
Shyam Dhani Industries IPO: श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ सोमवार, 22 दिसंबर को खुला और तीसरे दिन तक इसमें निवेशकों का जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। यह एक NSE SME आईपीओ है और ग्रे मार्केट से लेकर सब्सक्रिप्शन आंकड़ों तक, हर तरफ इस इश्यू की चर्चा है। कंपनी ने आईपीओ से पहले ही एंकर निवेशकों से ₹10.92 करोड़ जुटा लिए थे, जिसके तहत ₹70 प्रति शेयर की कीमत पर 15.60 लाख शेयर अलॉट किए गए। मजबूत एंकर बुकिंग ने बाजार में निवेशकों का भरोसा और बढ़ाया है।
ग्रे मार्केट में गजब की तेजी
ग्रे मार्केट में भी इस आईपीओ को लेकर खासा उत्साह है। बुधवार सुबह तक श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ का GMP ₹70 दर्ज किया गया, जो सोमवार को ₹47 था। यानी सिर्फ दो दिन में ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेज उछाल आया है। मौजूदा GMP के हिसाब से शेयर की लिस्टिंग करीब 100% प्रीमियम पर हो सकती है। हालांकि, निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि GMP अनौपचारिक होता है और इसमें तेजी से बदलाव संभव है।
602 गुना हुआ सब्सक्राइब
सब्सक्रिप्शन के मोर्चे पर यह आईपीओ रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। बुधवार दोपहर 2 बजे तक कुल सब्सक्रिप्शन करीब 650.44 गुना पहुंच चुका था। इसमें रिटेल निवेशकों का हिस्सा 746 गुना, जबकि NII कैटेगरी 984 गुना सब्सक्राइब हुई। QIB सेगमेंट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और यह 62 गुना तक भर चुका था। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹65 से ₹70 प्रति शेयर रखा गया है और रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम 4,000 शेयरों की बोली अनिवार्य है।
₹38.5 करोड़ का फ्रेश इश्यू
यह आईपीओ पूरी तरह ₹38.5 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, जिसमें कोई OFS नहीं है। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल, पुराने कर्ज चुकाने, मार्केटिंग खर्च, सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए करेगी। बिजनेस की बात करें तो श्याम धानी इंडस्ट्रीज “SHYAM” ब्रांड के तहत 164 तरह के मसालों का निर्माण और प्रोसेसिंग करती है। कंपनी का मुनाफा FY23 में ₹2.9 करोड़ से बढ़कर FY25 में ₹8.04 करोड़ हो चुका है, जबकि रेवेन्यू भी लगातार बढ़कर ₹124.68 करोड़ तक पहुंच गया है। शेयरों का अलॉटमेंट 26 दिसंबर को संभावित है और लिस्टिंग 30 दिसंबर को NSE SME पर हो सकती है।