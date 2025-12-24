Hindustan Hindi News
650 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ यह IPO, लिस्टिंग पर पैसे डबल होने की उम्मीद, 100% प्रीमियम पर GMP

Dec 24, 2025 02:51 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Shyam Dhani Industries IPO: श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ सोमवार, 22 दिसंबर को खुला और तीसरे दिन तक इसमें निवेशकों का जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। यह एक NSE SME आईपीओ है और ग्रे मार्केट से लेकर सब्सक्रिप्शन आंकड़ों तक, हर तरफ इस इश्यू की चर्चा है। कंपनी ने आईपीओ से पहले ही एंकर निवेशकों से ₹10.92 करोड़ जुटा लिए थे, जिसके तहत ₹70 प्रति शेयर की कीमत पर 15.60 लाख शेयर अलॉट किए गए। मजबूत एंकर बुकिंग ने बाजार में निवेशकों का भरोसा और बढ़ाया है।

ग्रे मार्केट में गजब की तेजी

ग्रे मार्केट में भी इस आईपीओ को लेकर खासा उत्साह है। बुधवार सुबह तक श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ का GMP ₹70 दर्ज किया गया, जो सोमवार को ₹47 था। यानी सिर्फ दो दिन में ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेज उछाल आया है। मौजूदा GMP के हिसाब से शेयर की लिस्टिंग करीब 100% प्रीमियम पर हो सकती है। हालांकि, निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि GMP अनौपचारिक होता है और इसमें तेजी से बदलाव संभव है।

602 गुना हुआ सब्सक्राइब

सब्सक्रिप्शन के मोर्चे पर यह आईपीओ रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। बुधवार दोपहर 2 बजे तक कुल सब्सक्रिप्शन करीब 650.44 गुना पहुंच चुका था। इसमें रिटेल निवेशकों का हिस्सा 746 गुना, जबकि NII कैटेगरी 984 गुना सब्सक्राइब हुई। QIB सेगमेंट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और यह 62 गुना तक भर चुका था। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹65 से ₹70 प्रति शेयर रखा गया है और रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम 4,000 शेयरों की बोली अनिवार्य है।

₹38.5 करोड़ का फ्रेश इश्यू

यह आईपीओ पूरी तरह ₹38.5 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, जिसमें कोई OFS नहीं है। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल, पुराने कर्ज चुकाने, मार्केटिंग खर्च, सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए करेगी। बिजनेस की बात करें तो श्याम धानी इंडस्ट्रीज “SHYAM” ब्रांड के तहत 164 तरह के मसालों का निर्माण और प्रोसेसिंग करती है। कंपनी का मुनाफा FY23 में ₹2.9 करोड़ से बढ़कर FY25 में ₹8.04 करोड़ हो चुका है, जबकि रेवेन्यू भी लगातार बढ़कर ₹124.68 करोड़ तक पहुंच गया है। शेयरों का अलॉटमेंट 26 दिसंबर को संभावित है और लिस्टिंग 30 दिसंबर को NSE SME पर हो सकती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
