988 गुना सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग के दिन पैसा होगा डबल! IPO के GMP से गदगद निवेशक

Shyam Dhani Industries IPO GMP Today: श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ पर निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया है। अब कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग पर सबकी निगाह टिकी हुई है। श्याम धानी इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग एनएसई एसएमई में 30 जनवरी 2025 को प्रस्तावित है। बता दें, श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ ग्रे मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

988 गुना प्राप्त हुई बोलियां श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ को कुल 988.29 गुना बोलियां मिली हैं। रिटेल कैटगरी में कंपनी का आईपीओ 1137.92 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, क्यूआईबी कैटगरी में आईपीओ को 256.24 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। एनआईआई में आईपीओ को 1612.65 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ था।

क्या चल रहा है जीएमपी? श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ 22 दिसंबर को खुला था। निवेशकों के पास 24 दिसंबर तक आईपीओ पर दांव लगाने का मौका था। इस आईपीओ का साइज 38.49 करोड़ रुपये का था। कंपनी का आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ के जरिए कंपनी 55 लाख नए शेयर जारी की है।

क्या चल रही है जीएमपी? श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ का जीएमपी आज रविवार को 70 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 100 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। अगर ऐसा हुआ तो निवेशकों का पैसा पहले दिन ही दोगुना हो जाएगा। बता दें, मौजूदा समय में कंपनी का आईपीओ अपने सबसे मजबूत स्थिति में है।

क्या है प्राइस बैंड श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ का प्राइस बैंड 65 रुपये से 70 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था। कंपनी ने 2000 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 2,80,000 रुपये का इंवेस्टमेंट करना ही पड़ा। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ 19 दिसंबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 10.92 करोड़ रुपये जुटाए थे।