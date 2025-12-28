Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Shyam Dhani Industries IPO GMP signals money doubled on listing date check here
988 गुना सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग के दिन पैसा होगा डबल! IPO के GMP से गदगद निवेशक

988 गुना सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग के दिन पैसा होगा डबल! IPO के GMP से गदगद निवेशक

संक्षेप:

Shyam Dhani Industries IPO GMP Today: श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ पर निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया है। अब कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग पर सबकी निगाह टिकी हुई है। श्याम धानी इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग एनएसई एसएमई में 30 जनवरी 2025 को प्रस्तावित है।

Dec 28, 2025 03:06 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Shyam Dhani Industries IPO GMP Today: श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ पर निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया है। अब कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग पर सबकी निगाह टिकी हुई है। श्याम धानी इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग एनएसई एसएमई में 30 जनवरी 2025 को प्रस्तावित है। बता दें, श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ ग्रे मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

988 गुना प्राप्त हुई बोलियां

श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ को कुल 988.29 गुना बोलियां मिली हैं। रिटेल कैटगरी में कंपनी का आईपीओ 1137.92 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, क्यूआईबी कैटगरी में आईपीओ को 256.24 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। एनआईआई में आईपीओ को 1612.65 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ था।

ये भी पढ़ें:8 सरकारी कंपनियों का आएगा IPO, पीएमओ से हरी झंडी

क्या चल रहा है जीएमपी?

श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ 22 दिसंबर को खुला था। निवेशकों के पास 24 दिसंबर तक आईपीओ पर दांव लगाने का मौका था। इस आईपीओ का साइज 38.49 करोड़ रुपये का था। कंपनी का आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ के जरिए कंपनी 55 लाख नए शेयर जारी की है।

क्या चल रही है जीएमपी?

श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ का जीएमपी आज रविवार को 70 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 100 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। अगर ऐसा हुआ तो निवेशकों का पैसा पहले दिन ही दोगुना हो जाएगा। बता दें, मौजूदा समय में कंपनी का आईपीओ अपने सबसे मजबूत स्थिति में है।

ये भी पढ़ें:1 पर 3 शेयर बोनस देगी कंपनी, रिकॉर्ड डेट दो दिन बाद, 6 महीने में पैसा दोगुना

क्या है प्राइस बैंड

श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ का प्राइस बैंड 65 रुपये से 70 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था। कंपनी ने 2000 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 2,80,000 रुपये का इंवेस्टमेंट करना ही पड़ा। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ 19 दिसंबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 10.92 करोड़ रुपये जुटाए थे।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।