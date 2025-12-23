2 दिन में 110 गुना सब्सक्राइब हो गया यह IPO, GMP दे रहा बंपर मुनाफे के संकेत

संक्षेप: ग्रे मार्केट से भी मजबूत संकेत मिल रहे हैं और शेयर का जीएमपी करीब ₹51 तक पहुंच गया है, जो इश्यू प्राइस के मुकाबले लगभग 71 फीसदी प्रीमियम की ओर इशारा करता है। इससे पहले कंपनी ने आईपीओ खुलने से पहले एंकर निवेशकों से ₹10.92 करोड़ जुटाए थे।

Shyam Dhani Industries IPO day 2: श्याम धानी इंडस्ट्रीज का आईपीओ सोमवार, 22 दिसंबर को खुलते ही निवेशकों के बीच जबरदस्त चर्चा में आ गया है। आईपीओ के दूसरे दिन यानी मंगलवार को इस एसएमई इश्यू में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। ग्रे मार्केट से भी मजबूत संकेत मिल रहे हैं और शेयर का जीएमपी करीब ₹51 तक पहुंच गया है, जो इश्यू प्राइस के मुकाबले लगभग 71 फीसदी प्रीमियम की ओर इशारा करता है। इससे पहले कंपनी ने आईपीओ खुलने से पहले एंकर निवेशकों से ₹10.92 करोड़ जुटाए थे, जिसमें 15.60 लाख शेयर ₹70 प्रति शेयर के भाव पर अलॉट किए गए थे।

110.71 गुना हुआ सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखें तो मंगलवार सुबह 11 बजे तक यह आईपीओ कुल मिलाकर करीब 110.71 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। रिटेल निवेशकों की कैटेगरी में इसे 129 गुना से ज्यादा बोलियां मिलीं, जबकि एनआईआई यानी गैर-संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 126 गुना तक भर गया। क्यूआईबी कैटेगरी में भी अच्छी रुचि दिखी और यह हिस्सा करीब 10 गुना सब्सक्राइब हुआ। मजबूत सब्सक्रिप्शन और बढ़ते जीएमपी ने इस एसएमई आईपीओ को बाजार की नजर में और आकर्षक बना दिया है।

पूरी तरह फ्रेश इश्यू आईपीओ के दूसरे अहम पहलुओं की बात करें तो इसका प्राइस बैंड ₹65 से ₹70 प्रति शेयर तय किया गया है। यह आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू है, जिसमें 54.98 लाख शेयर जारी कर करीब ₹38.5 करोड़ जुटाए जाएंगे। इसमें कोई ऑफर फॉर सेल शामिल नहीं है। रिटेल निवेशकों के लिए लॉट साइज 4,000 शेयर रखा गया है। शेयरों का अलॉटमेंट 26 दिसंबर को फाइनल होने की उम्मीद है, जबकि सफल निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर 29 दिसंबर को आ सकते हैं। कंपनी के शेयर 30 दिसंबर 2025 को एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने का प्रस्ताव है।