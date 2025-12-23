Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Shyam Dhani Industries IPO day 2 susbcription status gmp other details
2 दिन में 110 गुना सब्सक्राइब हो गया यह IPO, GMP दे रहा बंपर मुनाफे के संकेत

2 दिन में 110 गुना सब्सक्राइब हो गया यह IPO, GMP दे रहा बंपर मुनाफे के संकेत

संक्षेप:

ग्रे मार्केट से भी मजबूत संकेत मिल रहे हैं और शेयर का जीएमपी करीब ₹51 तक पहुंच गया है, जो इश्यू प्राइस के मुकाबले लगभग 71 फीसदी प्रीमियम की ओर इशारा करता है। इससे पहले कंपनी ने आईपीओ खुलने से पहले एंकर निवेशकों से ₹10.92 करोड़ जुटाए थे।

Dec 23, 2025 11:28 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Shyam Dhani Industries IPO day 2: श्याम धानी इंडस्ट्रीज का आईपीओ सोमवार, 22 दिसंबर को खुलते ही निवेशकों के बीच जबरदस्त चर्चा में आ गया है। आईपीओ के दूसरे दिन यानी मंगलवार को इस एसएमई इश्यू में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। ग्रे मार्केट से भी मजबूत संकेत मिल रहे हैं और शेयर का जीएमपी करीब ₹51 तक पहुंच गया है, जो इश्यू प्राइस के मुकाबले लगभग 71 फीसदी प्रीमियम की ओर इशारा करता है। इससे पहले कंपनी ने आईपीओ खुलने से पहले एंकर निवेशकों से ₹10.92 करोड़ जुटाए थे, जिसमें 15.60 लाख शेयर ₹70 प्रति शेयर के भाव पर अलॉट किए गए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

110.71 गुना हुआ सब्सक्राइब

सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखें तो मंगलवार सुबह 11 बजे तक यह आईपीओ कुल मिलाकर करीब 110.71 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। रिटेल निवेशकों की कैटेगरी में इसे 129 गुना से ज्यादा बोलियां मिलीं, जबकि एनआईआई यानी गैर-संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 126 गुना तक भर गया। क्यूआईबी कैटेगरी में भी अच्छी रुचि दिखी और यह हिस्सा करीब 10 गुना सब्सक्राइब हुआ। मजबूत सब्सक्रिप्शन और बढ़ते जीएमपी ने इस एसएमई आईपीओ को बाजार की नजर में और आकर्षक बना दिया है।

पूरी तरह फ्रेश इश्यू

आईपीओ के दूसरे अहम पहलुओं की बात करें तो इसका प्राइस बैंड ₹65 से ₹70 प्रति शेयर तय किया गया है। यह आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू है, जिसमें 54.98 लाख शेयर जारी कर करीब ₹38.5 करोड़ जुटाए जाएंगे। इसमें कोई ऑफर फॉर सेल शामिल नहीं है। रिटेल निवेशकों के लिए लॉट साइज 4,000 शेयर रखा गया है। शेयरों का अलॉटमेंट 26 दिसंबर को फाइनल होने की उम्मीद है, जबकि सफल निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर 29 दिसंबर को आ सकते हैं। कंपनी के शेयर 30 दिसंबर 2025 को एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने का प्रस्ताव है।

कंपनी का कारोबार

बिजनेस की बात करें तो श्याम धानी इंडस्ट्रीज मसालों और ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स के निर्माण और प्रोसेसिंग के कारोबार में है। कंपनी ‘SHYAM’ ब्रांड के तहत 164 तरह के मसाले बनाती है, जिनमें पिसे हुए मसाले, ब्लेंड मसाले और साबुत मसाले शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी नमक, चावल, पोहा और कई तरह के हर्ब्स व सीजनिंग्स की ट्रेडिंग भी करती है। वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालें तो कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ा है। FY23 में ₹2.9 करोड़ का प्रॉफिट FY24 में बढ़कर ₹6.3 करोड़ और FY25 में ₹8.04 करोड़ हो गया। वहीं, रेवेन्यू भी FY23 के ₹67.95 करोड़ से बढ़कर FY25 में ₹124.68 करोड़ तक पहुंच गया, जो कंपनी की मजबूत ग्रोथ कहानी को दिखाता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।