जापान की कंपनी के साथ डील को मंजूरी, शेयर बना रॉकेट, 52 वीक के हाई पर भाव
इस साल अब तक श्रीराम फाइनेंस के शेयर की कीमत में 56% की तेजी आई है जबकि एक साल में इसमें 54% की बढ़ोतरी हुई है। तीन साल में 230% और पांच साल में 342% की तेजी दिखाई है। श्रीराम फाइनेंस के शेयर के 52 हफ्ते का लो 493.60 रुपये है।
Shriram Finance share price: बाजार में तूफानी तेजी के बीच शुक्रवार को नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) श्रीराम फाइनेंस के शेयर को खरीदने की लूट मच गई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर 6% बढ़कर नए रिकॉर्ड हाई ₹914.10 पर पहुंच गए। बता दें कि श्रीराम फाइनेंस के निदेशक मंडल ने शेयर के प्रेंफेंशियल इश्यू के माध्यम से जापान स्थित एमयूएफजी बैंक को 39,618 करोड़ रुपये (करीब 4.4 अरब अमेरिकी डॉलर) के निवेश पर 20 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दे दी है। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) फ्लो होगा।
क्या कहा श्रीराम फाइनेंस ने ?
श्रीराम फाइनेंस ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि इस निवेश के परिणामस्वरूप एमयूएफजी बैंक को पूर्णतः चूकता आधार पर 20 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त होगी। इसमें कहा गया कि एमयूएफजी बैंक के साथ निश्चित समझौतों पर हस्ताक्षर करने से भारत के लोन एवं फाइनेंस सर्विसेज के मूलभूत सिद्धांतों और भविष्य की वृद्धि क्षमता में विश्वास मजबूत होता है। साथ ही यह श्रीराम फाइनेंस के पूंजी आधार को भी मजबूत करेगा और इसकी वृद्धि की गति को तेज करेगा। कंपनी सूचना के अनुसार एमयूएफजी बैंक द्वारा प्रस्तावित निवेश शेयरधारकों की मंजूरी, नियामक स्वीकृतियों और प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है।
शेयर का परफॉर्मेंस
इस साल अब तक श्रीराम फाइनेंस के शेयर की कीमत में 56% की तेजी आई है जबकि एक साल में इसमें 54% की बढ़ोतरी हुई है। लंबे टाइम फ्रेम में यह ब्लूचिप NBFC स्टॉक मल्टीबैगर बनकर उभरा है, जिसने तीन साल में 230% और पांच साल में 342% की तेजी दिखाई है। श्रीराम फाइनेंस के शेयर के 52 हफ्ते का लो 493.60 रुपये है।
श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर के आउटलुक पर टिप्पणी करते हुए लक्ष्मीश्री के रिसर्च हेड अंशुल जैन ने कहा कि श्रीराम फाइनेंस 717 के पास 57-हफ्ते के फ्लैट बेस से ब्रेकआउट के बाद मजबूत ट्रेंड बरकरार रखे हुए है। शेयर ने मोमेंटम बनाए रखा है और एक और ब्रेकआउट फेज में जाने से पहले 817 के आसपास एक नया स्विंग लो बनाया है। पहले के बेस ब्रेकआउट और मौजूदा कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर दोनों 999 से 1010 जोन में एक कॉमन मेजर्ड टारगेट दिखाते हैं, जिससे अपसाइड रोडमैप साफ रहता है।