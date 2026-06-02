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200 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक में उछाल, Q4 में कंपनी ने किया अच्छा प्रदर्शन

Tarun Pratap Singh मिंट
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Shreeji Global FMCG के शेयरों की कीमतों में आज मंगलवार को तेजी देखने को मिली है। 200 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक का भाव तिमाही नतीजों की वजह से बढ़ा हुआ है। 

200 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक में उछाल, Q4 में कंपनी ने किया अच्छा प्रदर्शन

Shreeji Global FMCG के शेयरों की कीमतों में आज मंगलवार को तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल मजबूत तिमाही नतीजे के बाद दर्ज की गई है। राजकोट की इस कंपनी ने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। बता दें, आज कंपनी के शेयरों में उछाल के बाद स्टॉक अपने 52 वीक हाई के करीब पहुंच गया।

आज कंपनी के शेयरों में उछाल

Shreeji Global FMCG का शेयर आज मंगलवार को 164 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 168 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली है।

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मजबूत तिमाही नतीजों से गदगद निवेशक (Shreeji Global FMCG Q4 Results)

Shreeji Global FMCG ने दी जानकारी में कहा है कि जनवरी से मार्च के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 19.92 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 12.23 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 62.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के दौरान कंपनी का रेवन्यू 769.76 करोड़ रुपये रहा है। पिछले मार्च तिमाही की तुलना में यह 18.01 प्रतिशत भी बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 652.27 करोड़ रुपये रहा था।

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डिविडेंड का भी ऐलान (Shreeji Global FMCG Dividend Stock)

Shreeji Global FMCG ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने एक शेयर पर 0.25 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया गया है। एनएसई के डाटा के अनुसार कंपनी पहली बार निवेशकों को डिविडेंड दे रही है।

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शेयरों का ओवरआल प्रदर्शन कैसा? (Shreeji Global FMCG Share Performance)

बीते एक हफ्ते में कंपनी के शेयरों का भाव 3.69 प्रतिशत बढ़ा है। एक महीने में इस स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों को 34 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 2026 में कंपनी के शेयरों का भाव 45 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 185 रुपये और 52 वीक लो लेवल 95.50 रुपये प्रति शेयर है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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