पहले ही दिन इस शेयर के बुरे हाल, 125 रुपये का शेयर 99 रुपये पर आया

पहले ही दिन इस शेयर के बुरे हाल, 125 रुपये का शेयर 99 रुपये पर आया

संक्षेप: श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी के शेयरों का पहले ही दिन बुरा हाल है। कंपनी के शेयर 20% के डिस्काउंट के साथ 100 रुपये पर लिस्ट हुए। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 125 रुपये था। लिस्टिंग के बाद शेयर टूटकर 99 रुपये तक जा पहुंचे।

Wed, 12 Nov 2025 12:00 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
बाजार में तूफानी तेजी के बाद भी श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी के शेयर पहले ही दिन धड़ाम हो गए हैं। श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी के शेयरों का पहले ही दिन बुरा हाल है। कंपनी के शेयर बुधवार को NSE पर 20 पर्सेंट के डिस्काउंट के साथ 100 रुपये पर लिस्ट हुए। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 125 रुपये था। लिस्टिंग के बाद श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी के शेयर टूटकर 99 रुपये तक जा पहुंचे। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 85 करोड़ रुपये तक का था।

कमजोर लिस्टिंग के बाद थोड़ा संभले शेयर
खराब लिस्टिंग के बाद श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी के शेयरों में कुछ रिकवरी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट चढ़कर 105 रुपये पर जा पहुंचे हैं। श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 4 नवंबर 2025 को खुला था और यह 7 नवंबर तक ओपन रहा। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 99.99 पर्सेंट थी, जो कि अब 70.12 पर्सेंट रह गई है।

कंपनी का कारोबार
श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी, मसालों और ब्लेन्ड की यूनीक वैराइटी ऑफर करती है। फिलहाल, कंपनी ग्राउंड एंड होल स्पाइसेज, सीड्स, ग्रेन्स, पल्सेज, फ्लोर और दूसरे फूड प्रॉडक्ट्स में डील करती है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स की मार्केटिंग'सेठजी' ब्रांड नेम के तहत करती है। कंपनी के प्रॉडक्ट्स में चना, जीरा, धनिया, मूंगफली, कलौंजी सीड्स, सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी कुछ एग्रो कमोडिटीज का इंपोर्ट भी करती है।

3 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का आईपीओ
श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी का आईपीओ टोटल 3.27 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 2.91 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 5.06 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 1.64 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को 2 लॉट के लिए 2.50 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा।

