LG और टाटा कैपिटल के बाद आ रहा है एक और IPO, 4 नवंबर को होगा ओपन, जानें प्राइस, GMP

संक्षेप: Shreeji Global FMCG IPO का आईपीओ 4 नवंबर को खुलेगा। यह आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 7 नवंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 120 रुपये से 125 रुपये प्रति शेयर तय किया है। आइए जीएमपी सहित अन्य डीटेल्स जान लेते हैं।

Shreeji Global FMCG IPO: एलजी और टाटा कैपिटल जैसी कंपनियों का आईपीओ भले ही समाप्त हो गया हो लेकिन प्राइमरी मार्केट में कई कंपनियां दस्तक देने जा रही हैं। इन्हीं में से एक कंपनी श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी आईपीओ भी है। कंपनी का आईपीओ 4 नवंबर को खुलेगा। यह आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 7 नवंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 120 रुपये से 125 रुपये प्रति शेयर तय किया है। आइए जीएमपी सहित अन्य डीटेल्स जान लेते हैं।

क्या है साइज (Shreeji Global FMCG IPO details) श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी आईपीओ का साइज 85 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 68 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। इसका मतलब हुआ कि कोई भी मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी नहीं घटाएगा।

क्या लॉट साइज श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी आईपीओ का लॉट साइज 1000 शेयरों का है। लेकिन किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 2 लॉट पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से इंवेस्टमेंट वैल्यू 2.50 लाख रुपये है।

तीन नवंबर को यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए खुलेगा। कंपनी एंकर निवेशकों से 14.53 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी।

क्या है जीएमपी? इंवेस्टर्सगेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर आज उपलब्ध है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जीएमपी में हलचल देखने को मिल सकता है।

इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को आईपीओ के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, MUFG Intime India को रजिस्ट्रार बनाया गया है।

क्या करती है कंपनी ? यह मासाल का कारोबार करती है। कंपनी सेठजी ब्रांड नाम से अपने प्रो़डक्ट बेचती है। कंपनी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर बेचती है।