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25 रुपये से कम वाले शेयर पर रहेगी नजर, इस डील का दिखेगा असर?

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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खाद्य तेल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एब्लूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड (एडब्ल्यू) ने श्री रेणुका शुगर्स के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है। श्री रेणुका शुगर्स शेयर की बात करें तो 23.30 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले बुधवार को 23.79 रुपये पर पहुंच गया था।

25 रुपये से कम वाले शेयर पर रहेगी नजर, इस डील का दिखेगा असर?

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शु्क्रवार को जब ट्रेडिंग होगी तब निवेशकों की नजर कुछ पेनी शेयरों पर भी रहेगी। ऐसा ही एक पेनी शेयर देश की बड़ी चीनी कंपनियों में से एक श्री रेणुका शुगर्स का है। इस शेयर की वर्तमान कीमत 25 रुपये से भी कम है।

आखिर क्यों रहेगी नजर?

खाद्य तेल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एब्लूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड (एडब्ल्यू) ने श्री रेणुका शुगर्स के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है। इसके तहत कंपनी अब श्री रेणुका शुगर्स के लोकप्रिय ब्रांड 'मधुर' के नाम से चीनी का डिस्ट्रिब्यूशन करेगी। बता दें कि एब्लूएल एग्री बिजनेस बाजार में 'फॉर्च्यून' ब्रांड के तहत खाद्य तेल और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री करती है।

शेयर बाजारों को दी गई नियामकीय सूचना के अनुसार, एब्लूएल एग्री ने पैकेज्ड फूड कारोबार में अपनी बाजार पहुंच को मजबूत करने और वृद्धि को गति देने के लिए श्री रेणुका शुगर्स के साथ यह रणनीतिक समझौता किया है।

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इस व्यवस्था के तहत श्री रेणुका शुगर्स अपने प्रमुख चीनी ब्रांड 'मधुर' का लाइसेंस एब्लूएल एग्री बिजनेस को देगी। श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड के MD और CEO, सुशील कुमार कंबोज ने डील पर कहा- SRSL ने ‘मधुर’ ब्रांड को एक प्रमुख कंज्यूमर ब्रांड के तौर पर सफलतापूर्वक स्थापित किया है। हमें AWL के साथ सहयोग करके खुशी हो रही है, जिसका मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म और मार्केटिंग क्षमताएं भारत में ‘मधुर’ के ग्रोथ के अगले चरण को खोलने में मदद करेंगी। कंपनी के MD और CEO श्रीकांत कान्हेरे ने कहा- इस व्यवस्था से हम अपने मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग क्षमताओं और बड़े फूड पोर्टफोलियो का और अधिक फायदा उठाकर पूरे भारत में ‘मधुर’ ब्रांड का विस्तार कर पाएंगे।

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शेयर का परफॉर्मेंस

श्री रेणुका शुगर्स शेयर की बात करें तो 23.30 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले बुधवार को 23.79 रुपये पर पहुंच गया था। शेयर 23.39 रुपये पर बंद हुआ। बता दें कि गुरुवार को बकरीद की वजह से बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई। अब निवेशकों की नजर शुक्रवार को शेयर पर रहेगी।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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