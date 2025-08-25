125 रुपये का शेयर महीने भर में ₹210 के पार, कंपनी को मिला है 106 करोड़ रुपये का ऑर्डर
श्री रेफ्रिजेरेशंस लिमिटेड के शेयर सोमवार को BSE में 18% से ज्यादा की तेजी के साथ 213.20 रुपये पर बंद हुए हैं। हाल में शेयर बाजार में उतरी इस कंपनी को हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से 106.6 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।
स्मॉलकैप कंपनी श्री रेफ्रिजेरेशंस लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को तूफानी तेजी आई है। श्री रेफ्रिजेरेशंस के शेयर सोमवार को BSE में 18 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 213.20 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों ने दिन के कारोबार के दौरान 216.20 रुपये के हाई लेवल को भी छुआ और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया। कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल एक बड़ा ऑर्डर मिलने की वजह से आया है। श्री रेफ्रिजेरेशंस का आईपीओ इसी साल 25 जुलाई को खुला है और कंपनी के शेयर 1 अगस्त 2025 को बाजार में लिस्ट हुए हैं।
कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स
श्री रेफ्रिजेरेशंस लिमिटेड को 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स से जुड़ी सप्लाई के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 106.6 करोड़ रुपये है। श्री रेफ्रिजेरेशंस का मार्केट कैप सोमवार 25 अगस्त को 759.64 रुपये पर पहुंच गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी को 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स के लिए HVAC सिस्टम्स की सप्लाई और इंस्टॉलेशंस का काम करना है। यह डिलीवरी 31 मार्च 2028 तक पूरी की जानी है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ना तो उसके प्रमोटर्स और न ही ग्रुप कंपनीज का हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही, यह ट्रांजैक्शन रिलेटेड-पार्टी डीलिंग्स के तहत भी नहीं आता है।
IPO में 125 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
श्री रेफ्रिजेरेशंस लिमिटेड का आईपीओ दांव लगाने के लिए 25 जुलाई 2025 को खुला था और यह 29 जुलाई तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 125 रुपये था। कंपनी के शेयर 1 अगस्त 2025 को 169.85 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए। लिस्टिंग के ठीक बाद श्री रेफ्रिजेरेशंस लिमिटेड के शेयर उछाल के साथ 175.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। श्री रेफ्रिजेरेशंस लिमिटेड का आईपीओ टोटल 187.55 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 195.05 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 197.01 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।