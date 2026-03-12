8 दिन में टूटकर आधा रह गया यह शेयर, 104 रुपये का शेयर अब 52 रुपये से नीचे पहुंचा

श्री राम ट्विस्टेक्स के IPO में शेयर का दाम 104 रुपये था। कंपनी के शेयर 2 मार्च को बाजार में लिस्ट हुए हैं। श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर लुढ़कते हुए 12 मार्च को 51.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। 104 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 50% से ज्यादा गिर गए हैं।

शेयर बाजार की गिरावट में श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयरों का बुरा हाल हो गया है। श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर 8 दिन में ही लुढ़ककर आधे रह गए हैं। कंपनी के शेयर 8 दिन में 50 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट टूटकर 51.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर लगातार 5 दिन से लोअर सर्किट पर हैं। श्री राम ट्विस्टेक्स ने 2 मार्च 2026 को शेयर बाजार में एंट्री की थी। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 23 फरवरी 2026 को खुला था और यह 25 फरवरी तक ओपन रहा।

104 रुपये का शेयर 8 दिन में 52 रुपये से नीचे आया

श्री राम ट्विस्टेक्स के आईपीओ में शेयर का दाम 104 रुपये था। कंपनी के शेयर 2 मार्च को बाजार में लिस्ट हुए हैं। श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर लुढ़कते हुए 12 मार्च 2026 को 51.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। 104 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 50 पर्सेंट से ज्यादा गिर गए हैं। श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर 2 मार्च को BSE में 70 रुपये पर लिस्ट हुए थे। वहीं, NSE पर कंपनी के शेयर 68 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग के बाद से कंपनी के शेयर लगातार दबाव में हैं।

43 गुना से ज्यादा लगा था IPO पर दांव

श्री राम ट्विस्टेक्स का आईपीओ (Shree Ram Twistex IPO) टोटल 43.66 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 76.63 गुना दांव लगा था, जबकि गैर संस्थागत निवेशकों (NII) की कैटेगरी में 220.30 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 3.94 गुना सब्सक्राइब हुआ। श्री राम ट्विस्टेक्स के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 144 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को एक लॉट के लिए 14,976 रुपये का निवेश करना पड़ा।