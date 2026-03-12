Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

8 दिन में टूटकर आधा रह गया यह शेयर, 104 रुपये का शेयर अब 52 रुपये से नीचे पहुंचा

Mar 12, 2026 01:25 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

श्री राम ट्विस्टेक्स के IPO में शेयर का दाम 104 रुपये था। कंपनी के शेयर 2 मार्च को बाजार में लिस्ट हुए हैं। श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर लुढ़कते हुए 12 मार्च को 51.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। 104 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 50% से ज्यादा गिर गए हैं।

8 दिन में टूटकर आधा रह गया यह शेयर, 104 रुपये का शेयर अब 52 रुपये से नीचे पहुंचा

शेयर बाजार की गिरावट में श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयरों का बुरा हाल हो गया है। श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर 8 दिन में ही लुढ़ककर आधे रह गए हैं। कंपनी के शेयर 8 दिन में 50 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट टूटकर 51.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर लगातार 5 दिन से लोअर सर्किट पर हैं। श्री राम ट्विस्टेक्स ने 2 मार्च 2026 को शेयर बाजार में एंट्री की थी। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 23 फरवरी 2026 को खुला था और यह 25 फरवरी तक ओपन रहा।

104 रुपये का शेयर 8 दिन में 52 रुपये से नीचे आया
श्री राम ट्विस्टेक्स के आईपीओ में शेयर का दाम 104 रुपये था। कंपनी के शेयर 2 मार्च को बाजार में लिस्ट हुए हैं। श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर लुढ़कते हुए 12 मार्च 2026 को 51.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। 104 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 50 पर्सेंट से ज्यादा गिर गए हैं। श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर 2 मार्च को BSE में 70 रुपये पर लिस्ट हुए थे। वहीं, NSE पर कंपनी के शेयर 68 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग के बाद से कंपनी के शेयर लगातार दबाव में हैं।

ये भी पढ़ें:बाजार में हाहाकार, फिर भी अडानी का शेयर बना रॉकेट, 2 दिन में 35% चढ़ गए दाम

43 गुना से ज्यादा लगा था IPO पर दांव
श्री राम ट्विस्टेक्स का आईपीओ (Shree Ram Twistex IPO) टोटल 43.66 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 76.63 गुना दांव लगा था, जबकि गैर संस्थागत निवेशकों (NII) की कैटेगरी में 220.30 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 3.94 गुना सब्सक्राइब हुआ। श्री राम ट्विस्टेक्स के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 144 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को एक लॉट के लिए 14,976 रुपये का निवेश करना पड़ा।

ये भी पढ़ें:एक्सप्लेनर: होम लोन कितने समय के लिए लेना अच्छा, समझिए के EMI का फंडा
ये भी पढ़ें:एलपीजी की किल्लत स्विगी और जोमैटो पर भी पड़ रही भारी, शेयर 4% तक लुढ़के

क्या करती है कंपनी
श्री राम ट्विस्टेक्स कॉम्पैक्ट रिंग स्पन और कार्डेड यार्न्स समेत कॉटन यार्न्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यार्न्स का इस्तेमाल डेनिम, टेरी टॉवल्स, शर्टिंग, शीटिंग, शॉक्स, बॉटम वियर, होम टेक्सटाइल्स और इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स जैसे अलग-अलग प्रॉडक्ट्स की निटिंग और वीविंग दोनों में होता। कंपनी वैल्यू-एडेड यार्न्स भी ऑफर करती है। कंपनी बिजनेस-टू-बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट करती है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स को गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में बेचती है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में भी करती है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market IPO अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,