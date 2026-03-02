बाजार में उतरते ही 35% टूट गया यह शेयर, 70 रुपये से भी नीचे आया शेयर का दाम
श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर NSE में 34.62% की गिरावट के साथ 68 रुपये पर लिस्ट हुए। कंपनी के शेयर BSE में 70 रुपये पर लिस्ट हुए। खराब लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर और टूट गए हैं। श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर NSE पर 66 रुपये पर जा पहुंचे।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर सोमवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गए हैं। श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर तगड़े नुकसान के साथ लिस्ट हुए हैं। श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर सोमवार को NSE में 34.62 पर्सेंट की गिरावट के साथ 68 रुपये पर लिस्ट हुए। वहीं, कंपनी के शेयर BSE में 70 रुपये पर लिस्ट हुए। आईपीओ में श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर का दाम 104 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 23 फरवरी 2026 को खुला था और यह 25 फरवरी तक ओपन रहा।
लिस्टिंग के बाद और लुढ़क गए कंपनी के शेयर
खराब लिस्टिंग के बाद श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर और टूट गए हैं। श्री राम ट्विस्टेक्स के शेयर NSE पर 66 रुपये पर जा पहुंचे। वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में कंपनी के शेयर इंट्राडे के दौरान 67 रुपये पर पहुंच गए। श्री राम ट्विस्टेक्स के आईपीओ का टोटल साइज 110 करोड़ रुपये तक का था। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 47.07 पर्सेंट थी, जो कि अब 34.59 पर्सेंट रह गई है।
43 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का IPO
श्री राम ट्विस्टेक्स का आईपीओ टोटल 43.66 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 76.63 गुना दांव लगा था, जबकि गैर संस्थागत निवेशकों (NII) की कैटेगरी में 220.30 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 3.94 गुना दांव लगा। श्री राम ट्विस्टेक्स के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 144 शेयर थे और निवेशकों को 14,976 रुपये का निवेश करना पड़ा।
क्या करती है कंपनी
श्री राम ट्विस्टेक्स लिमिटेड कॉटन यार्न्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसमें कॉम्पैक्ट रिंग स्पन और कार्डेड यार्न्स दोनों है। यार्न्स का इस्तेमाल अलग-अलग प्रॉडक्ट्स की निटिंग और वीबिंग में किया जाता है। यह प्रॉडक्ट्स डेनिम, टेरी टॉवल्स, शर्टिंग, शीटिंग, शॉक, बॉटम वियर, होम टेक्सटाइल्स और इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स हैं। कंपनी बिजनेस-टू-बिजनेस मॉडल में ऑपरेट करती है, यह टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट एक्सपोर्टर्स, बल्क परचेजर और फैब्रिक प्रोसेसर्स को प्रॉडक्ट्स की सप्लाई करती है। श्री राम ट्विस्टेक्स लिमिटेड गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब में अपने प्रॉडक्ट्स बेचती है। कंपनी ग्लोबल मार्केट्स में भी अपने प्रॉडक्ट एक्सपोर्ट करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात के राजकोट के गोंडल में है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें