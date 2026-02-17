23 फरवरी को खुलने जा रहा मेनबोर्ड का IPO, प्राइस बैंड ₹105, चेक करें डिटेल
कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड ₹95 से ₹105 प्रति शेयर तय किया है। फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर है और निवेशक कम से कम 144 शेयरों के लॉट में आवेदन कर सकेंगे। यह मेनबोर्ड आईपीओ है, इसलिए रिटेल और अन्य श्रेणी के निवेशकों की इसमें खास दिलचस्पी रहने की उम्मीद है।
श्री राम ट्विस्टेक्स अपना आईपीओ लेकर अगले हफ्ते बाजार में उतरने जा रही है। राजकोट आधारित यह कंपनी 23 फरवरी को अपना इश्यू खोलेगी, जो 25 फरवरी तक निवेश के लिए खुला रहेगा।
आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू
यह आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू है, जिसमें 1.06 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें कोई ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं है, यानी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं और इश्यू से जुटाई गई पूरी रकम कंपनी के पास ही जाएगी। कंपनी ने बताया है कि जुटाई गई राशि का उपयोग कर्ज चुकाने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतें पूरी करने और सामान्य कॉर्पोरेट कामकाज के लिए किया जाएगा। शेयरों का अलॉटमेंट 26 फरवरी को होने की संभावना है, जबकि लिस्टिंग 2 मार्च को स्टॉक एक्सचेंज पर प्रस्तावित है। इश्यू का बुक रनिंग लीड मैनेजर इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है और रजिस्ट्रार बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया है।
क्या चल रहा GMP
ग्रे मार्केट की बात करें तो फिलहाल इस आईपीओ को लेकर ज्यादा हलचल नजर नहीं आ रही है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) अभी ₹0 चल रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी तक शेयरों की संभावित लिस्टिंग कीमत इश्यू प्राइस ₹105 के आसपास ही रहने का अनुमान है। हालांकि, जीएमपी समय के साथ बदल सकता है और इसे निवेश का अंतिम आधार नहीं माना जाता।
कंपनी का कारोबार
कंपनी के बिजनेस की बात करें तो श्री राम ट्विस्टेक्स कॉटन यार्न बनाने का काम करती है। यह कॉम्पैक्ट रिंग स्पन और कार्डेड यार्न के साथ-साथ कॉम्ब्ड और कार्डेड दोनों तरह के धागे बनाती है। इसके अलावा कंपनी वैल्यू एडेड यार्न जैसे एली ट्विस्ट, कॉम्पैक्ट स्लब यार्न और लाइक्रा ब्लेंडेड यार्न भी तैयार करती है। इनके उत्पाद डेनिम, टेरी टॉवल, शर्टिंग, शीटिंग, स्वेटर, मोजे, बॉटम वियर, होम टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स जैसे कई सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालें तो कंपनी का मुनाफा FY25 में 22% बढ़कर ₹8 करोड़ रहा, जो पिछले साल ₹6.55 करोड़ था। इसी अवधि में रेवेन्यू 10.1% बढ़कर ₹255 करोड़ पहुंच गया। सितंबर 2025 तक के छह महीनों में कंपनी ने ₹132.1 करोड़ की आय पर ₹7 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है, जो इसकी लगातार बढ़ती कारोबारी रफ्तार को दिखाता है।
