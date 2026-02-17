23 फरवरी को खुलने जा रहा मेनबोर्ड का IPO, प्राइस बैंड ₹105, चेक करें डिटेल

कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड ₹95 से ₹105 प्रति शेयर तय किया है। फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर है और निवेशक कम से कम 144 शेयरों के लॉट में आवेदन कर सकेंगे। यह मेनबोर्ड आईपीओ है, इसलिए रिटेल और अन्य श्रेणी के निवेशकों की इसमें खास दिलचस्पी रहने की उम्मीद है।

Shree Ram Twistex IPO: श्री राम ट्विस्टेक्स अपना आईपीओ लेकर अगले हफ्ते बाजार में उतरने जा रही है। राजकोट आधारित यह कंपनी 23 फरवरी को अपना इश्यू खोलेगी, जो 25 फरवरी तक निवेश के लिए खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड ₹95 से ₹105 प्रति शेयर तय किया है। फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर है और निवेशक कम से कम 144 शेयरों के लॉट में आवेदन कर सकेंगे। यह मेनबोर्ड आईपीओ है, इसलिए रिटेल और अन्य श्रेणी के निवेशकों की इसमें खास दिलचस्पी रहने की उम्मीद है।

आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू यह आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू है, जिसमें 1.06 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें कोई ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं है, यानी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं और इश्यू से जुटाई गई पूरी रकम कंपनी के पास ही जाएगी। कंपनी ने बताया है कि जुटाई गई राशि का उपयोग कर्ज चुकाने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतें पूरी करने और सामान्य कॉर्पोरेट कामकाज के लिए किया जाएगा। शेयरों का अलॉटमेंट 26 फरवरी को होने की संभावना है, जबकि लिस्टिंग 2 मार्च को स्टॉक एक्सचेंज पर प्रस्तावित है। इश्यू का बुक रनिंग लीड मैनेजर इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है और रजिस्ट्रार बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया है।

क्या चल रहा GMP ग्रे मार्केट की बात करें तो फिलहाल इस आईपीओ को लेकर ज्यादा हलचल नजर नहीं आ रही है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) अभी ₹0 चल रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी तक शेयरों की संभावित लिस्टिंग कीमत इश्यू प्राइस ₹105 के आसपास ही रहने का अनुमान है। हालांकि, जीएमपी समय के साथ बदल सकता है और इसे निवेश का अंतिम आधार नहीं माना जाता।