कमाई का मौका! ₹70 का IPO और ₹19 का GMP, पहले ही दिन निवेशकों की लगी लाइन, दांव से पहले जानें सारी डिटेल?

अगर आप IPO में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक नया मौका आ गया है। श्री बालाजी माला टेक्सटाइल्स (Shree Balaji Mala Textiles) का आईपीओ (IPO) आज यानी 22 जुलाई 2026 से निवेशकों के लिए खुल गया है। यह IPO 24 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। कंपनी इस पब्लिक इश्यू के जरिए करीब ₹19 करोड़ जुटाना चाहती है। खास बात यह है कि IPO खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट (Grey Market) में इसके शेयरों की अच्छी मांग देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) बढ़ने से निवेशकों के बीच इस इश्यू को लेकर उत्साह भी बढ़ गया है।

बाजार के जानकारों के मुताबिक, श्री बालाजी माला टेक्सटाइल्स (Shree Balaji Mala Textiles) IPO का GMP फिलहाल ₹19 प्रति शेयर चल रहा है। पिछले तीन दिनों में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹14 से बढ़कर ₹19 पहुंच गया है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि GMP किसी भी IPO की आधिकारिक कीमत या लिस्टिंग की गारंटी नहीं होता, बल्कि यह सिर्फ बाजार की संभावित धारणा को दर्शाता है।

कंपनी ने इस IPO के लिए ₹66 से ₹70 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है, यानी निवेशकों को इसी दायरे में शेयरों के लिए आवेदन करना होगा। यह पूरी तरह फ्रेश इश्यू है, यानी कंपनी नए शेयर जारी कर रही है और इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अपने कारोबार के विस्तार और अन्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा।

अगर आप इस IPO में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 2,000 शेयरों का एक लॉट खरीदना होगा। ऊपरी प्राइस बैंड ₹70 के हिसाब से एक लॉट के लिए निवेशकों को करीब ₹1.40 लाख का निवेश करना पड़ेगा। SME IPO होने की वजह से इसमें निवेश की न्यूनतम राशि सामान्य IPO की तुलना में अधिक है।

कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 25 जुलाई 2026 को होने की संभावना है। हालांकि, अगर शनिवार होने के कारण प्रक्रिया में देरी होती है, तो अलॉटमेंट 27 जुलाई को भी हो सकता है। वहीं, सफल निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर आने के बाद कंपनी की लिस्टिंग 29 जुलाई 2026 को BSE SME प्लेटफॉर्म पर होने की उम्मीद है।

इस IPO के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज़ (KFin Technologies) को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है, जबकि GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (GYR Capital Advisors Private Limited) इस इश्यू का लीड मैनेजर है। ये दोनों संस्थाएं IPO प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा कराने की जिम्मेदारी निभाएंगी।

निवेश के लिहाज से देखा जाए तो ग्रे मार्केट में बढ़ता प्रीमियम सकारात्मक संकेत जरूर देता है, लेकिन केवल GMP देखकर निवेश का फैसला करना सही रणनीति नहीं मानी जाती। निवेशकों को कंपनी के बिजनेस मॉडल, वित्तीय प्रदर्शन, भविष्य की विकास योजनाओं और जोखिमों का भी आकलन करना चाहिए। SME IPO में उतार-चढ़ाव अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें निवेश करने से पहले जोखिम को अच्छी तरह समझना जरूरी है।