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70 रुपये का शेयर 90% फायदे पर हुआ लिस्ट, फिर धड़ाम हो गया छोटकू शेयर

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • श्री बालाजी (माला) टेक्सटाइल्स की शेयर बाजार में जबरदस्त शुरुआत हुई है
  • IPO में कंपनी के शेयर का दाम 70 रुपये था
  • कंपनी के शेयर बुधवार को 90 पर्सेंट के फायदे के साथ 133 रुपये पर लिस्ट हुए
  • लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 5% लुढ़ककर 126.35 रुपये पर पहुंच गए
Shree Balaji Mala Textiles IPO
Shree Balaji Mala Textiles IPO: श्री बालाजी माला टेक्सटाइल्स के शेयर बुधवार को 90 पर्सेंट फायदे के साथ बाजार में लिस्ट हुए हैं।

श्री बालाजी (माला) टेक्सटाइल्स लिमिटेड की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई है। कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में 90 पर्सेंट के फायदे के साथ 133 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर लुढ़क गए हैं। श्री बालाजी (माला) टेक्सटाइल्स के शेयर 5 पर्सेंट लुढ़ककर 126.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 70 रुपये था। श्री बालाजी (माला) टेक्सटाइल्स के आईपीओ का टोटल साइज 19 करोड़ रुपये तक का था।

200 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का IPO
श्री बालाजी (माला) टेक्सटाइल्स लिमिटेड का आईपीओ टोटल 200.34 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या इंडीविजुअल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 228.24 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। श्री बालाजी (माला) टेक्सटाइल्स के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) की कैटेगरी में 249.47 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 113.55 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की दो लॉट में 4000 शेयर थे। यानी, रिटेल इनवेस्टर्स को कंपनी के आईपीओ में 2,80,000 रुपये का इनवेस्टमेंट करना पड़ा।

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क्या करती है श्री बालाजी (माला) टेक्सटाइल्स?
श्री बालाजी (माला) टेक्सटाइल्स लिमिटेड की शुरुआत साल 2005 में हुई है। कंपनी देश के B2B कॉटन साड़ी सेगमेंट में हाई-क्वॉलिटी कॉटन साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कंपनी अपने खुद के 'माला साड़ी' ब्रांड के तहत अपने प्रॉडक्ट्स की मार्केटिंग करती है। श्री बालाजी (माला) टेक्सटाइल्स डिजाइन्स और स्टाइल्स की व्यापक रेंज ऑफर करती है, जो कि अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। कंपनी बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) मॉडल पर ऑपरेट करती है, कंपनी 105 से ज्यादा ब्रोकर्स, 13 डीलर्स, 69 होलसेलर्स और 3000 रिटेलर्स के व्यापक नेटवर्क के जरिए अपने प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ-ईस्ट, साउथ और वेस्ट इंडिया में कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है।

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IPO से जुटाए पैसों का क्या करेगी कंपनी
श्री बालाजी (माला) टेक्सटाइल्स लिमिटेड, आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी की वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी। श्री बालाजी (माला) टेक्सटाइल्स लिमिटेड का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 जुलाई को खुला था और यह 24 जुलाई तक ओपन रहा। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं। अनीता केडिया, बिनोद कुमार केडिया और मृत्युंजय कोमोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 100 पर्सेंट थी।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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