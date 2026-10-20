बाजार में गिरावट के बीच 3 शेयरों पर एक्सपर्ट बुलिश, लिस्ट में Just Dial और BSE भी शामिल; जानिए टारगेट

मुख्य बातें

बाजार में गिरावट के बीच Just Dial, BSE और Orient Hotels जैसे शेयरों में खरीदारी का बड़ा मौका।

शेयर बाजार में सोमवार 19 अक्टूबर को एक बार फिर तेज गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल और घरेलू चिंताओं के बीच Nifty 50 करीब 257 अंक टूटकर 22,888.95 पर बंद हुआ। इसके साथ ही इंडेक्स की लगातार दो बिजनेस सेशन से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। ऐसे माहौल में सवाल है कि क्या शेयर बाजार में आई गिरावट के बीच खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए? आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स (Anand Rathi Share and Stock Brokers) के इक्विटी टेक्निकल रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस. पटेल का मानना है कि निवेशकों को घबराकर बिकवाली करने से बचना चाहिए। उन्होंने बाजार में ‘Buy on Dips’ यानी गिरावट पर चुनिंदा शेयर खरीदने की रणनीति अपनाने की सलाह दी है। टेक्निकल संकेतों के आधार पर उन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए Just Dial, Orient Hotels और BSE के शेयरों पर नजर रखने को कहा है। इन शेयरों के लिए अलग-अलग टारगेट प्राइस और स्टॉप-लॉस भी बताए गए हैं।

पहले समझें Nifty और Bank Nifty का अगला रुख

Nifty 50 ने 19 अक्टूबर को 1.11% की गिरावट के साथ 22,888.95 पर बंद हुआ था। बाजार पर दबाव की प्रमुख वजहों में भू-राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, महंगाई बढ़ने की आशंका, विदेशी पूंजी का बाहर जाना और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का ऊंचा स्तर शामिल हैं। अमेरिका के फेडरल रिजर्व की ओर से आगे ब्याज दरें बढ़ाए जाने की संभावना भी निवेशकों के सेंटीमेंट को प्रभावित कर रही है।

जिगर एस. पटेल के मुताबिक, 8 अक्टूबर के 22,180 के निचले स्तर से Nifty में अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। इससे संकेत मिलता है कि बाजार में कमजोरी आने पर घबराकर बिकवाली करने के बजाय अहम सपोर्ट स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। उनके अनुसार, Nifty के लिए 22,800–22,600 का दायरा तत्काल सपोर्ट जोन है। इसमें 22,600 का स्तर खास तौर पर महत्वपूर्ण रहेगा। अगर इंडेक्स इस स्तर के ऊपर टिकता है, तो बाजार में सुधार की संभावना बनी रह सकती है। वहीं, ऊपर की तरफ 23,200 तत्काल रेजिस्टेंस है। इस स्तर के ऊपर मजबूती से निकलने पर Nifty 23,600 की ओर बढ़ सकता है।

बैंक निफ्टी (Bank Nifty) की बात करें तो 55,200–54,700 का दायरा अहम सपोर्ट जोन है। वहीं, 56,000 के ऊपर टिकाऊ तेजी आने पर इंडेक्स के 57,000 तक पहुंचने की संभावना बन सकती है। हालांकि, इन स्तरों को संभावित टेक्निकल संकेत के तौर पर देखना चाहिए, न कि बाजार की चाल की गारंटी के रूप में।

शॉर्ट टर्म के लिए इन 3 शेयरों पर नजर

जिगर एस. पटेल ने 3 शेयरों में संभावित ट्रेडिंग अवसर बताए हैं। नीचे दिए गए टारगेट और स्टॉप-लॉस उनके टेक्निकल विश्लेषण पर आधारित हैं।

1- Just Dial

पिछला बंद भाव:- ₹731.75

टारगेट प्राइस- ₹800

स्टॉप-लॉस- ₹670

Just Dial के शेयर में कुछ समय तक एक सीमित दायरे में कारोबार होने के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है। शेयर का भाव 50, 100 और 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) से ऊपर बना हुआ है। यह टेक्निकल संकेत शेयर में खरीदारी की दिलचस्पी बढ़ने की ओर इशारा करता है। इसके अलावा डेली और वीकली चार्ट पर RSI (Relative Strength Index) 60 से ऊपर है। इससे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में तेजी की गति मजबूत होने का संकेत मिलता है। एक्सपर्ट के मुताबिक, शेयर प्रमुख मूविंग एवरेज के ऊपर बना रहता है, तो ₹800 का स्तर संभावित टारगेट हो सकता है। जोखिम को सीमित रखने के लिए ₹670 का स्टॉप-लॉस बताया गया है।

2- Orient Hotels

संभावित तेजी

पिछला बंद भाव:- ₹148.99

टारगेट प्राइस- ₹171

स्टॉप-लॉस- ₹140

ओरिएंट होटल्स (Orient Hotels) के शेयर में 50 दिन के DEMA के ऊपर कंसोलिडेशन के बाद मजबूत ब्रेकआउट दिखाई दिया है। कंसोलिडेशन का मतलब है कि शेयर कुछ समय तक सीमित दायरे में कारोबार करता रहा। इसके बाद ऊपर की ओर निकलना खरीदारी बढ़ने का संकेत हो सकता है।

डेली और वीकली चार्ट पर RSI करीब 60 या उससे ऊपर होने से टेक्निकल तस्वीर को सपोर्ट मिल रहा है। एनालिस्ट का मानना है कि शेयर 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बना रहता है, तो तेजी का रुख कायम रह सकता है। इसके लिए ₹171 का टारगेट और ₹140 का सख्त स्टॉप-लॉस बताया गया है।

3- BSE

Accumulation Zone

खरीदारी का संभावित दायरा:- ₹3,400–₹3,250

टारगेट प्राइस- ₹4,000

स्टॉप-लॉस- ₹3,000

BSE के शेयर में वीकली चार्ट पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस (Hidden Bullish Divergence) का टेक्निकल पैटर्न दिखाई देने की बात कही गई है। यह पैटर्न कुछ परिस्थितियों में पहले से जारी तेजी के बने रहने की संभावना का संकेत देता है।

शेयर का वीकली RSI करीब 40 के स्तर पर है। इसके अलावा 50 सप्ताह का EMA पिछले ब्रेकआउट जोन के करीब है, जिससे संभावित सपोर्ट मिल सकता है। इन संकेतों के आधार पर जिगर एस पटेल ने ₹3,400 से ₹3,250 के दायरे में शेयर को धीरे-धीरे जमा करने यानी एकम्युलेट करने की स्ट्रेटजी बताई है। उनका संभावित टारगेट ₹4,000 है और क्लोजिंग आधार पर ₹3,000 का सख्त स्टॉप-लॉस रखने की सलाह दी गई है।

तीनों शेयरों में संभावित रिटर्न कितना?

पिछले बंद भाव और बताए गए टारगेट के आधार पर संभावित तेजी का अनुमान इस प्रकार है।

शेयर पिछला बंद भाव टारगेट संभावित तेजी Just Dial ₹731.75 ₹800 लगभग 9.3% Orient Hotels ₹148.99 ₹171 लगभग 14.8% BSE खरीदारी दायरा ₹3,400–₹3,250 ₹4,000 दायरे के ऊपरी स्तर से लगभग 17.6% और निचले स्तर से लगभग 23.1%

नोट:- ये कैलकुलेशन बताए गए भावों और टारगेट पर आधारित हैं। BSE के लिए पिछले बंद भाव के बजाय सुझाए गए खरीदारी दायरे को आधार बनाया गया है। वास्तविक रिटर्न बाजार भाव, ट्रेडिंग लागत और शेयर के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

बाजार में गिरावट के दौरान चुनिंदा शेयरों में अवसर मिल सकते हैं, लेकिन हर गिरावट खरीदारी का मौका नहीं होती। Nifty के 22,600 के सपोर्ट, 23,200 के रेजिस्टेंस और संबंधित शेयरों के टेक्निकल स्तरों पर नजर रखना जरूरी है।

Just Dial और Orient Hotels में ब्रेकआउट व RSI जैसे संकेतों को तेजी के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, जबकि BSE में संभावित सपोर्ट और वीकली चार्ट का पैटर्न अहम है। फिर भी बाजार की अस्थिरता के बीच स्टॉप-लॉस का पालन करना और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार निवेश करना जरूरी है।