70% गिर गया कंपनी का प्रॉफिट, शेयर में मचा हाहाकार, 12% टूटा भाव

Shoppers Stop Share: रिटेल सेक्टर की दिग्गज कंपनी शॉपर्स स्टॉप के शेयरों में बुधवार, 21 जनवरी को जोरदार गिरावट देखने को मिली। कमजोर तिमाही नतीजों के बाद शुरुआती कारोबार में शेयर करीब 12% तक टूट गए। अक्टूबर–दिसंबर तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन बाजार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। इस दौरान शॉपर्स स्टॉप का रेवेन्यू सालाना आधार पर सिर्फ 2.6% बढ़कर ₹1,415 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹1,379.5 करोड़ था। धीमी ग्रोथ ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी, जिसका सीधा असर शेयर कीमत पर दिखा।

दिसंबर तिमाही के नतीजे मुनाफे के मोर्चे पर तस्वीर और भी कमजोर रही। कंपनी का EBITDA साल-दर-साल 11% घटकर ₹217.9 करोड़ रह गया, जबकि EBITDA मार्जिन 240 बेसिस पॉइंट घटकर 17.8% से 15.4% पर आ गया। सबसे बड़ा झटका नेट प्रॉफिट में देखने को मिला, जो करीब 70% गिरकर सिर्फ ₹16.12 करोड़ रह गया। इसके अलावा ₹17.69 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस भी कंपनी की लाभप्रदता पर भारी पड़ा। कमजोर मुनाफे और मार्जिन में गिरावट ने निवेशकों की धारणा को नकारात्मक बना दिया।

कंपनी ने क्या कहा मैनेजमेंट ने नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उपभोक्ता माहौल अभी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। कंपनी के मुताबिक तिमाही के दौरान कारोबार पर कई वजहों से असर पड़ा, जिसमें त्योहारों के सीजन का शिफ्ट होना, डिस्क्रेशनरी खर्च में असमानता और दिल्ली-NCR में बढ़ा हुआ प्रदूषण शामिल है। हालांकि कुछ सेगमेंट्स ने बेहतर प्रदर्शन किया। प्रीमियम ब्रांड्स का योगदान कुल बिक्री में 69% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 6% ज्यादा है। वहीं ब्यूटी सेगमेंट की बिक्री 14% बढ़कर ₹395 करोड़ पहुंची और INTUNE ब्रांड की बिक्री में 22% की ग्रोथ दर्ज की गई।