दुनिया के अरबपतियों को झटका, मुकेश अंबानी का घटा रुतबा और दौलत में लगी सेंध

दुनिया के अमीरो की लिस्ट में अंबानी अब एक पायदान और लुढ़क कर 19वें पर आ गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में गौतम अडानी टॉप 20 से बाहर 74.5 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ 21वें स्थान पर हैं। दोनों भारतीय अरबपतियों के शेयरों में सोमवार को आई गिरावट से झटका लगा है।

दूसरी ओर दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों में सात की संपत्ति में भारी सेंध लग गई। सबसे अधिक नुकसान ओरेकल के लैरी एलिसन को हुआ। उनकी संपत्ति एक ही दिन में 14.9 अरब डॉलर कम हो गई। इसके बाद एलन मस्क को 8.66 अरब डॉलर का झटका लगा। दौलत गंवाने में मुकेश अंबानी भी शामिल रहे। उनकी संपत्ति 2.43 अरब डॉलर घटकर अब 96.5 अरब डॉलर रह गई है।

टॉप-10 अरबपतियों की संपत्ति में प्रमुख बदलाव और उनके कारण 1. एलन मस्क नेटवर्थ में गिरावट के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी संपत्ति में हालिया गिरावट (8.66 अरब डॉलर) और इस साल गिरावट (58.2 अरब डॉलर) का मुख्य कारण टेस्ला और स्पेस एक्स के शेयरों में उतार-चढ़ाव और हाल की राजनीतिक गतिविधियों में भारी निवेश हो सकता है। मस्क ने 2024 के चुनाव चक्र में राजनीतिक एक्शन कमिटियों (PACs) को 291 मिलियन डॉलर से अधिक का दान दिया था।

2. लैरी एलिसन ने इस साल में सबसे ज्यादा संपत्ति बढ़ाई है (+86.1 अरब डॉलर), हालांकि सोमवार को उनकी संपत्ति में 14.9 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। ओरेकल कंपनी के AI में निवेश और सरकारी अनुबंधों (जैसे 500 अरब डॉलर के Stargate प्रोजेक्ट में भागीदारी) ने उनकी संपत्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओरेकल के शेयर में इस साल 41% की वृद्धि हुई है।

3. मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में इस साल 52.3 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, जो मेटा प्लेटफॉर्म्स के AI और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स में निवेश का परिणाम हो सकता है। हालांकि, हालिया सोमवार को उनकी संपत्ति में $4.23B की कमी देखी गई।

4. जेफ बेजोस की संपत्ति में इस साल 11.7 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, लेकिन हालिया समय में 2.17 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। अमेजन के क्लाउड कंप्यूटिंग और ई-कॉमर्स व्यवसाय ने उनकी संपत्ति को स्थिरता प्रदान की है।

5. लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन (गूगल के सह-संस्थापक) दोनों की संपत्ति में इस साल क्रमशः 21.0 अरब डॉलर और 19.0 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। गूगल की AI परियोजनाओं और क्लाउड सेवाओं ने इस वृद्धि में योगदान दिया है। हालिया समय में दोनों की संपत्ति में मामूली वृद्धि (+1.05 अरब डॉलर और +1.00 अरब डॉलर) देखी गई।

6. बर्नार्ड अरनॉल्ट की संपत्ति में इस साल गिरावट (-10.4 अरब डॉलर) देखी गई है। लक्जरी सामानों की मांग में कमी और यूरोपीय अर्थव्यवस्था में मंदी इसका प्रमुख कारण हो सकता है।

टेक्नोलॉजी सेक्टर के अरबपतियों का दबदबा