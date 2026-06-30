गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को ₹30967 करोड़ का झटका, एलन मस्क पर डॉलर की बारिश
मुख्य बातें
- मुकेश अंबानी को 1.23 अरब डॉलर का झटका लगा है
- मस्क एक बार फिर अरबपति से खरबपति बन गए हैं
- अडानी को भी सोमवार को 2.04 अरब का झटका लगा और उनकी कुल दौलत 117 अरब डॉलर रह गई है
- आइए देखें टॉप-10 अरबपतियों में किस-किस पर हुई डॉलर की बारिश?
टेक कंपनियों के शेयरों में तेजी के चलते अमेरिकन बिलियनेयर्स की दौलत में सोमवार को शानदार इजाफा देखने को मिला। एलन मस्क का नेटवर्थ एक ही दिन में 68.7 अरब डॉलर उछलकर 1.01 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया। मस्क एक बार फिर अरबपति से खरबपति बन गए हैं। वहीं, अडानी-अंबानी दोनों मिलकर 30967 करोड़ रुपये गंवाए हैं। दोनों की संपत्ति में संयुक्त रूप से 3.27 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई है।
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी को 1.23 अरब डॉलर का झटका लगा और उनका नेटवर्थ 86.7 अरब डॉलर रह गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने इस साल छह महीने में 21 अरब डॉलर गंवाए हैं।
दूसरी ओर एशिया के सबसे बड़े रईस अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को भी सोमवार को 2.04 अरब का झटका लगा और उनकी कुल दौलत 117 अरब डॉलर रह गई है। इस नुकसान के बावजूद अडानी ने इस छह महीने में अपना नेटवर्थ 23.2 अरब डॉलर बढ़ाया है।
टॉप-10 अरबपतियों में किस-किस पर हुई डॉलर की बारिश
लैरी पेज का नेटवर्थ अब 301 अरब डॉलर है और उन्हें भी 12.7 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। तीसरे नंबर के रईस सर्गेई ब्रिन की दौलत 11.7 अरब डॉलर उछल कर 280 अरब डॉलर पर पहुंच गई है।
वहीं, जेफ बेजोस की संपत्ति 6.49 अरब डॉलर बढ़कर 262 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। 5वें नंबर पर माइकल डेल हैं। इनके नेटवर्थ में सोमवार को 5.17 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और अब वह 217 अरब डॉलर के नेटवर्थ के मालिक हैं।
लैरी एलिसन की संपत्ति केवल 495 मिलियन डॉलर ही बढ़ी। हालांकि, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में वह 202 अरब डॉलर के साथ छठे नंबर पर हैं। जुकरबर्ग 201 अरब डॉलर के साथ 7वें स्थान पर हैं। इनकी संपत्ति में 4.23 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है।
8वें पर बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं। इन्हें 486 मिलियन डॉलर का झटका लगा है। इनकी दौलत अब 163 अरब डॉलर रह गई है। जेनसेन हुआंग 163 अरब डॉलर के साथ 9वें स्थान पर हैं। इनको भी 1.98 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। वॉरेन बफेट 148 अरब डॉलर के साथ 10वें स्थान पर हैं।
बता दें पिछले सोमवार यानी 23 जून को एलन मस्क ने वॉरेन बफेट की जीवनभर की कमाई (146 अरब डॉलर) से अधिक गंवाया था और अगले ही दिन 24 जून को उन्हें 118 अरब डॉलर का और झटका लग गया।
अरबपति से खरबपति कैसे बने एलन मस्क
एलन मस्क को अरबपति से खरबपति बनाने में स्पेसएक्स के IPO की बड़ी भूमिका थी। उनके पास SpaceX के लगभग 4.76 अरब शेयर हैं। मस्क की संपत्ति में यह विस्फोटक बढ़ोतरी SpaceX के 75 अरब डॉलर के ऐतिहासिक IPO के बाद हुई। कंपनी की वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई, जिससे मस्क की नेटवर्थ में एक झटके में सैकड़ों अरब डॉलर जुड़ गए। एक समय मस्क का नेटवर्थ 1.27 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया था।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें