झटका : बीमा दबे पांव महंगा हो गया, जीएसटी शून्य होने पर भी देना पड़ रहा ज्यादा प्रीमियम

संक्षेप: जीएसटी काउंसिल ने सितंबर में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत के जीएसटी को शून्य कर दिया था, लेकिन ग्राहकों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। अधिकांश बीमा कंपनियों ने कुल प्रीमियम बीते वर्ष के मुकाबले बढ़ा दिया। अरुण चट्ठा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट…

Wed, 5 Nov 2025 09:28 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
अरुण चट्ठा

जीएसटी काउंसिल ने सितंबर में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत के जीएसटी को शून्य कर दिया था, लेकिन ग्राहकों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। अधिकांश बीमा कंपनियों ने कुल प्रीमियम बीते वर्ष के मुकाबले बढ़ा दिया। यह बढ़ोतरी 10 से लेकर करीब 37 प्रतिशत तक है।

वाहन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में बीते वर्ष के मुकाबले करीब 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

‘हिन्दुस्तान’ ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में की गई बढ़ोतरी को लेकर एक बीमा पॉलिसी के पूरे ब्यौरे के साथ टाटा एआईजी को ई-मेल किया, जिसमें कंपनी से पूछा गया कि बीते वर्ष एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का प्रीमियम 30,107 रुपये था, जिसमें 18 प्रतिशत जीएसटी यानी 4592 रुपये शामिल था।

बीते 22 सितंबर से सरकार ने जीएसटी को हटा दिया है तो अब प्रीमियम 25,515 रुपये होना चाहिए, लेकिन कंपनी 34,899 रुपये मांग रही है। यह बढ़ोतरी 36.78 प्रतिशत है। टाटा ही नहीं, दूसरी कंपनियों ने भी प्रीमियम में भारी बढ़ोतरी की है।

बढ़ोतरी के पीछे कंपनी ने चिकित्सा महंगाई, बाजार की प्रवृत्तियां, दावों और सेवाओं की लागत में वृद्धि को कारण बताया। कंपनी ने कहा कि प्रीमियम में बढ़ोतरी इरडा के दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई। इस पर कंपनी को दोबारा मेल कर पूछा गया कि बीते वर्ष के मुकाबले महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ी और क्या प्रीमियम में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी इरडा से अनुमति लेकर की गई है।

इस पर कंपनी के प्रतिनिधि अंकित यादव की तरफ से जवाब तो मिला, मगर गोलमोल। यह जरूर बताया कि महंगाई सुरक्षा के तौर पर पॉलिसी में 416.46 रुपये, रिस्टोर इन्फिनिटी प्लस के तौर पर 1166.10 और सालाना प्रीमियम बढ़ोतरी 3210 रुपये की है।

पॉलिसी धारकों पर इस तरह बोझ बढ़ रहा

अधिकांश कंपनियां पॉलिसी में नए राइडर (सुविधाएं एवं कवरेज) जोड़कर प्रीमियम बढ़ा रही हैं। राइडर जोड़ने से पहले पॉलिसीधारक से कोई स्वीकृति नहीं ली जा रही है। कई कंपनियों द्वारा पॉलिसी में पहले से शामिल कवरेज को नया बताकर उसका प्रीमियम भी जोड़ा जा रहा है।

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने बीते वर्ष एक पॉलिसी साढ़े सात लाख रुपये के बीमा कवरेज के साथ 16,731 रुपये में बेची थी, जिसमें 2552.22 रुपये का जीएसटी था। इस बार जीएसटी हटने के बाद कुल प्रीमियम 14,178.78 रुपये का होना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने 14 नवंबर को रिन्युअल होने वाली पॉलिसी का प्रीमियम 17,155 रुपये बताया है।

टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
