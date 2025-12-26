Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़shock for investors iex shares plummet what is behind the fee reduction issue
निवेशकों के लिए बिजली का झटका: IEX शेयर में भारी गिरावट, क्या है फीस कटौती का मामला

निवेशकों के लिए बिजली का झटका: IEX शेयर में भारी गिरावट, क्या है फीस कटौती का मामला

संक्षेप:

IEX Share Price: भारतीय ऊर्जा विनिमय (IEX) के शेयरों में 4% की गिरावट आई है, क्योंकि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) ट्रांजैक्शन फीस में कटौती पर विचार कर रहा है। क्या यह कदम IEX की लाभप्रदता को प्रभावित करेगा? जानें पूरी कहानी में।

Dec 26, 2025 12:20 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय ऊर्जा विनिमय (IEX) के शेयरों में गिरावट शुक्रवार, 26 दिसंबर के कारोबारी सत्र में 4% की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट भारत में पावर एक्सचेंजों द्वारा वसूले जाने वाले ट्रांजैक्शन फी में संशोधन की खबरों के बीच आई है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) अधिकांश व्यापारिक खंडों के लिए प्रति पक्ष लगभग 1.5 पैसे प्रति किलोवाट-घंटा (kWh) का एक निचला, एकसमान शुल्क लागू करने पर विचार कर रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वर्तमान में, IEX सहित एक्सचेंज, खरीद और बिक्री दोनों ओर 2 पैसे प्रति kWh का शुल्क लेते हैं, जिससे प्रति ट्रेड कुल शुल्क लगभग 4 पैसे प्रति kWh बनता है। एक अन्य सुझाव टर्म-अहेड मार्केट (TAM) अनुबंधों के लिए ट्रांजैक्शन शुल्क को घटाकर 1.25 पैसे प्रति यूनिट करने का है, क्योंकि ऐसे अनुबंध लंबी अवधि के होते हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह चर्चा प्रारंभिक चरण में है और अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

IEX के शेयर के प्रदर्शन पर प्रभाव

इस खबर का सीधा असर IEX के शेयर भाव पर पड़ा। शेयर की कीमत में 4% की गिरावट आकर यह 133.45 रुपये तक पहुंच गई, जो इसके 52-सप्ताह के निचले स्तर 130.35 रुपये के करीब है। पिछले छह महीनों में इस स्टॉक ने 28% और चालू वर्ष (YTD) में 24% की गिरावट दर्ज की है। व्यापार की शुरुआत में भारी मात्रा में लेनदेन हुआ।

विशेषज्ञ का नजरिया

INVAsset PMS के बिजनेस हेड हर्षल दासानी के अनुसार, नियामक पारदर्शिता बढ़ाने और बाजार सहभागियों की लागत कम करने के लिए एक निचली निश्चित शुल्क संरचना पर विचार कर रहा है, जिसका सीधा असर एक्सचेंज-स्तरीय लाभप्रदता पर पड़ सकता है।

IEX के लिए, ट्रांजैक्शन शुल्क राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और इसमें कोई भी कमी, विशेष रूप से अल्पावधि में, मुनाफे की दबाव का कारण बन सकती है। दासानी ने कहा कि हालांकि एक्सचेंज पर कारोबार की मात्रा संरचनात्मक रूप से मजबूत बनी हुई है, बाजार नियामक निगरानी तेज होने के साथ कम होने वाली मूल्य निर्धारण शक्ति के जोखिम को शामिल कर रहा है।

यह प्रस्तावित परिवर्तन ऐसे समय में आया है जब मध्यम अवधि में 'मार्केट कपलिंग' लागू होने की उम्मीद है, जो एक्सचेंजों में शुल्क संरचनाओं को और सामान्य कर सकता है। अल्पावधि में, शुल्क संशोधनों के प्रति आय की संवेदनशीलता IEX के लिए एक प्रमुख दबाव बनी रहने की उम्मीद है।

अन्य कारक

मार्केट कपलिंग: CERC ने पहले ही जनवरी 2026 तक डे-अहेड मार्केट (DAM) के लिए मार्केट कपलिंग लागू करने का आदेश दिया है, जिसके IEX के कारोबार और शुल्क पर दूरगामी प्रभाव होने की आशंका है।

वर्चुअल पावर खरीद समझौता (VPPA): CERC द्वारा हाल ही में वर्चुअल पावर पर्चेज एग्रीमेंट (VPPA) के लिए एक रूपरेखा जारी की गई थी, जिससे एक्सचेंज-आधारित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों की मांग प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

बाजार की प्रतिक्रिया: IEX का शेयर भाव बीएसई पर 2.23% गिरावट के साथ 136.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Business Latest News Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।