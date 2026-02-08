₹2 से कम के शेयर ने दिया 27775% का रिटर्न, 1 लाख का निवेश बना ₹2.79 करोड़

संक्षेप: अगर कोई निवेशक अगस्त 2013 में इस शेयर में सिर्फ ₹1 लाख लगाता, जब इसकी कीमत ₹1.72 थी, तो आज उसकी वैल्यू करीब ₹2.79 करोड़ के आसपास होती। इसी शानदार रिटर्न की वजह से यह शेयर एक बार फिर फोकस में आ गया है।

Shivalik Bimetal Controls Limited Share: यह स्मॉल-कैप शेयर इन दिनों निवेशकों के बीच खासा चर्चा में है। शिवालिक बायमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड के शेयर ने बीते 15 साल से भी कम समय में करीब 27,775 फीसदी का जबरदस्त रिटर्न दिया है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप लगभग ₹2,761.83 करोड़ है और 6 फरवरी 2026 को इसका शेयर ₹479.45 पर ट्रेड करता दिखा, जो पिछले बंद भाव ₹453.25 से करीब 5.78 फीसदी ऊपर था। अगर कोई निवेशक अगस्त 2013 में इस शेयर में सिर्फ ₹1 लाख लगाता, जब इसकी कीमत ₹1.72 थी, तो आज उसकी वैल्यू करीब ₹2.79 करोड़ के आसपास होती। इसी शानदार रिटर्न की वजह से यह शेयर एक बार फिर फोकस में आ गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कंपनी के मैनेजमेंट का अनुमान कंपनी के मैनेजमेंट ने हाल ही में अपने FY26 के ग्रोथ आउटलुक में थोड़ा बदलाव किया है। पहले जहां 12 से 15 फीसदी रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान दिया गया था, अब उसे घटाकर हाई सिंगल डिजिट से करीब 10 फीसदी कर दिया गया है। मैनेजमेंट का कहना है कि मौजूदा बाजार हालात और कुछ सेगमेंट में सुस्ती को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि, कंपनी के लॉन्ग-टर्म ग्रोथ स्टोरी को लेकर भरोसा अब भी बना हुआ है। आगे की रणनीति की बात करें तो कंपनी को उम्मीद है कि PCBA (Printed Circuit Board Assembly) से जुड़ा रेवेन्यू Q4 FY26 से आना शुरू हो जाएगा। वहीं FY27 में PCBA से ₹50–70 करोड़ तक के योगदान का अनुमान लगाया गया है। मैनेजमेंट का मानना है कि यह फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है। कुल मिलाकर, शिवालिक बाइमेटल कंट्रोल्स ने जिस तरह बीते सालों में निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, वह इसे स्मॉल-कैप स्पेस में एक मजबूत और दिलचस्प नाम बनाता है।