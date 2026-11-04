हर 1 शेयर पर 2 नए बोनस शेयर का ऐलान, 100% डिविडेंड भी देगी कंपनी, आज 8% चढ़ा शेयर

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Stock Market News: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच शालीवालिक बाइमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड (Shivalik Bimetal Controls Limited) के शेयरों में बुधवार को अच्छी तेजी देखने को मिली। कंपनी के सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे सामने आने के बाद शेयर में इंट्राडे कारोबार के दौरान करीब 8 फीसदी की तेजी आई। इसके साथ ही कंपनी ने निवेशकों के लिए 100 फीसदी अंतरिम डिविडेंड और 2:1 बोनस शेयर देने का भी ऐलान किया है। इसका मतलब है कि निवेशकों को हर 1 मौजूदा शेयर के बदले 2 नए बोनस शेयर मिलेंगे। करीब 6,182.95 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी के शेयर ने कारोबार के दौरान 1,142.75 रुपये का हाई बनाया। हालांकि, बाद में इसमें कुछ मुनाफावसूली देखने को मिली और शेयर 1,071.90 रुपये पर कारोबार करता नजर आया।

Q2 नतीजों में कंपनी की कमाई और मुनाफा बढ़ा शालीवालिक बाइमेटल कंट्रोल्स के सितंबर 2026 तिमाही के नतीजे काफी मजबूत रहे। कंपनी की कंसोलिडेटेड ऑपरेशनल इनकम सालाना आधार पर 43.95 फीसदी बढ़कर 197.79 करोड़ रुपये हो गई। पिछले साल की इसी तिमाही में यह 137.40 करोड़ रुपये थी। वहीं, जून तिमाही के मुकाबले भी कंपनी की आय में 8.56 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। Q2 FY27 में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 39.84 फीसदी बढ़कर 34.75 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 24.85 करोड़ रुपये था। जून तिमाही के 33.12 करोड़ रुपये के मुकाबले भी मुनाफे में 4.92 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा, कंपनी की बेसिक अर्निंग प्रति शेयर (EPS) भी 36.30 फीसदी बढ़कर 5.82 रुपये हो गई। पिछले साल इसी तिमाही में यह 4.27 रुपये थी।

निवेशकों को मिलेगा 100% डिविडेंड कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 100 फीसदी अंतरिम डिविडेंड देने की सिफारिश की है। इसका मतलब है कि 2 रुपये फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर निवेशकों को 2 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इस तारीख के आधार पर यह तय होगा कि किन शेयरधारकों को डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

2:1 बोनस शेयर का भी ऐलान डिविडेंड के साथ कंपनी ने निवेशकों को बोनस शेयर देने की भी घोषणा की है। 4 नवंबर 2026 को हुई बोर्ड मीटिंग में 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी गई। इसका मतलब है कि निवेशकों को हर 1 मौजूदा शेयर के बदले 2 नए बोनस शेयर मिलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी निवेशक के पास कंपनी के 10,000 शेयर हैं, तो उसे 20,000 अतिरिक्त शेयर मिलेंगे। इस तरह उसके पास कुल 30,000 शेयर हो जाएंगे। हालांकि, बोनस शेयर जारी होने की रिकॉर्ड डेट और अन्य जरूरी जानकारी कंपनी की ओर से अलग से घोषित की जाएगी।

क्या कारोबार करती है कंपनी? शालीवालिक बाइमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड की स्थापना साल 1984 में हुई थी। यह इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है। कंपनी बाइमेटल स्ट्रिप्स, शंट रेसिस्टर्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स और अन्य सटीक इंजीनियरिंग वाले पार्ट्स बनाती है। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। कंपनी की कोशिश करंट सेंसिंग, थर्मल कंट्रोल और स्विचिंग से जुड़े प्रोडक्ट्स में अपनी पहुंच बढ़ाने की है।