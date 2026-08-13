35% पहुंच गया GMP, 3 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन, अब भी दांव लगाने का मौका

Shiprocket IPO: शिपरॉकेट के आईपीओ को शुरुआती दो दिन में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी का आईपीओ शुरू के दो दिन में 3 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। शिपरॉकेट के आईपीओ में दांव लगाने का अब भी मौका है। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए शुक्रवार 14 अगस्त तक खुला हुआ है। शिपरॉकेट के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 35 पर्सेंट से अधिक के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 1617 करोड़ रुपये तक का है।

IPO में 97 रुपये शेयर का दाम, 34 रुपये पहुंच गया GMP

शिपरॉकेट के आईपीओ में शेयर का दाम 97 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 34 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो शिपरॉकेट के शेयर 131 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। शिपरॉकेट के आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 35 पर्सेंट से अधिक फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। शिपरॉकेट के शेयर बुधवार 19 अगस्त को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में लिस्ट होंगे। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार 17 अगस्त को फाइनल हो सकता है।

दो दिन में 3 गुना से ज्यादा लग गया दांव

शिपरॉकेट का आईपीओ (Shiprocket IPO) शुरुआती दो दिन में 3.26 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंनपी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 10.19 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, एंप्लॉयीज कैटेगरी में 14.10 गुना दांव लगा है। कंपनी 9 रुपये का एंप्लॉयीज डिस्काउंट ऑफर कर रही है। शिपरॉकेट के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 5.04 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा शुरुआत के दो दिन में 0.03 गुना सब्सक्राइब हुआ है। शिपरॉकेट के आईपीओ में आम निवेशक या रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की एक लॉट में 154 शेयर हैं। यानी, रिटेल इनवेस्टर्स को एक लॉट के लिए 14,938 रुपये का निवेश करना होगा।