100 रुपये से कम का शेयर, पहले ही दिन 140 रुपये के पार, बाजार में धमाकेदार एंट्री

शिपरॉकेट लिमिटेड की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई है। आईपीओ में 100 रुपये से कम दाम वाला यह शेयर बुधवार को बाजार में उतरते ही 140 रुपये के पार पहुंच गया है। IPO में शिपरॉकेट लिमिटेड के शेयर का दाम 97 रुपये था। कंपनी के शेयर बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में 35 पर्सेंट के फायदे के साथ 131 रुपये पर लिस्ट हुए। वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में शिपरॉकेट के शेयर 33.51 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 129.50 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 1617 करोड़ रुपये तक का था।

लिस्टिंग के बाद और उछल गए शिपरॉकेट के शेयर

जबरदस्त लिस्टिंग के बाद शिपरॉकेट के शेयरों में और तेजी देखने को मिली है। शिपरॉकेट लिमिटेड के शेयर बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में लिस्टिंग के बाद 9 पर्सेंट से अधिक उछलकर 144 रुपये पर पहुंच गए। वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में शिपरॉकेट लिमिटेड के शेयर 143.90 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी का मार्केट कैप बुधवार को 10,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। शिपरॉकेट लिमिटेड का आईपीओ दांव लगाने के लिए 12 अगस्त 2026 को खुला था और यह 14 अगस्त तक ओपन रहा।

102 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का IPO

शिपरॉकेट लिमिटेड (Shiprocket Limited) के आईपीओ पर टोटल 102.28 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी 48.38 गुना सब्सक्राइब हुई। वहीं, एंप्लॉयीज का कोटा 58.85 गुना सब्सक्राइब हुआ था। शिपरॉकेट के आईपीओ में गैर-संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 92.58 गुना सब्सक्राइब हुआ। क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 125.20 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। शिपरॉकेट लिमिटेड के आईपीओ की एक लॉट में 154 शेयर थे।