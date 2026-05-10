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सरकारी कंंपनी का नेट प्रॉफिट तेजी के साथ बढ़ा, डिविडेंड का भी ऐलान, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Shipping Corporation Share Price: शुक्रवार को शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली थी। शुक्रवार को कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे। 

सरकारी कंंपनी का नेट प्रॉफिट तेजी के साथ बढ़ा, डिविडेंड का भी ऐलान, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

Shipping Corporation Share Price: सरकारी कंपनी शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में तेज उछाल देखने को मिला है। एक्सचेंज को दी जानकारी में इस कंपनी ने बताया है कि मार्च तिमाही के दौरान 404.60 करोड़ रुपये नेट प्रॉफिट रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 185.10 करोड़ रुपये रहा था।

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वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे कैसे रहे हैं? (Shipping Corporation Q4 Results)

कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशंस) से 1513.20 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 1352.20 करोड़ रुपये रहा है। जनवरी से मार्च के दौरान कंपनी की टोटल इनकम 1659.80 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष इसी तिमाही में यह 1400.60 करोड़ रुपये रहा था।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 1352.90 करोड़ रुपये रहा है। वित्त वर्ष 2025 में यह प्रॉफिट 843.60 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी का रेवन्यू 5778 करोड़ रुपये रहा है।

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डिविडेंड दे रही है कंपनी (Shipping Corporation Dividend Stock)

शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। यानी योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 10 प्रतिशत का फायदा होगा।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Shipping Corporation Share Performance)

पीएसयू स्टॉक शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर बीएसई में 5.96 प्रतिशत की तेजी के बाद 338.75 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। इस सरकारी कंपनी के शेयरों की कीमतों में तीन महीने में 52 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों की कीमतों में 107 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 344.90 रुपये और 52 वीक लो लेवल 158.15 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 15778 करोड़ रुपये का है।

दो साल में इस पीएसयू स्टॉक की कीमतों में 59 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, तीन साल में पोजीशनल निवेशकों को 251 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, 5 साल में शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों का भाव 192 प्रतिशत बढ़ा है।

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किसकी कितनी हिस्सेदारी?

Trendlyne के डाटा के अनुसार कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 63.80 प्रतिशत है। पब्लिक के पास 24.80 प्रतिशत हिस्सा है। इस कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी है। कंपनी में एलआईसी का 1 प्रतिशत हिस्सा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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