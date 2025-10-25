Hindustan Hindi News
2 दिन में 18% चढ़ा सरकारी शिपिंग कंपनी का शेयर, इस उछाल के पीछे की वजह आई सामने

संक्षेप: PSU Stock: सरकारी शिपिंग कंपनी में बीते तो कारोबारी दिन में तूफानी तेजी देखने को मिली है। इस दौरान शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Shipping Corporation of India) के शेयरों की कीमतों में करीब 18 प्रतिशत की तेजी आई है। 

Sat, 25 Oct 2025 12:41 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
PSU Stock: सरकारी शिपिंग कंपनी में बीते तो कारोबारी दिन में तूफानी तेजी देखने को मिली है। इस दौरान शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Shipping Corporation of India) के शेयरों की कीमतों में करीब 18 प्रतिशत की तेजी आई है। शुक्रवार को बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिली थी। कंपनी के शेयरों का भाव 52 वीक हाई पर पहुंच गया था। बता दें, शुक्रवार को बाजार के ओपनिंग के टाइम पर शिपिंग कॉरपोरेशन का शेयर 248.40 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 12 प्रतिशत चढ़ा था। मार्केट के बंद होने के समय पर यह पीएसयू स्टॉक बीएसई में 9.57 प्रतिशत की तेजी के साथ 274.15 रुपये पर था।

क्यों दिख रही है कंपनी के शेयरों में तेजी

गुरुवार को मार्केट के दौरान कंपनी ने एक्सचेंज को बताया था कि उनके कंसल्टेंट ने लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान को तैयार किया है। शिपिंग कॉरपोरेशन, भारत सरकार के डिसइंवेस्टमेंट प्लान का हिस्सा है। ट्रांजैक्शन एडवाइजर, एसेट वैल्यूर और लीगल एडवाइजर को दीपम ने नियुक्त कर दिया है।

शेयर बाजार में पिछला एक साल कैसा रहा है?

पिछले 6 महीने में इस सरकारी कंपनी के शेयरों की कीमतों में 51 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, हालांकि, एक साल में यह स्टॉक 28 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 5.18 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 280 रुपये और 52 वीक लो लेवल 138.25 रुपये है।

तीन साल में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों की कीमतों में 118 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में कंपनी पोजीशनल निवेशकों को 420 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

कंपनी दे रही है लगातार डिविडेंड

यह कंपनी पिछले कई साल से निवेशकों को डिविडेंड दे रही है। आखिरी बार कंपनी 4 सितंबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 6.59 रुपये का डिविडेंड दी थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

