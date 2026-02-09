Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Shipping Corporation of India jumps 14 percent after q3 results announced dividend decleared
तिमाही नतीजों के बाद रॉकेट बना यह शेयर, 14% उछला भाव, डिविडेंड का भी ऐलान

तिमाही नतीजों के बाद रॉकेट बना यह शेयर, 14% उछला भाव, डिविडेंड का भी ऐलान

संक्षेप:

तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Shipping Corporation of India) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में 14 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। कंपनी के शेयर 52 वीक हाई के करीब पहुंच गए हैं।

Feb 09, 2026 11:13 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Shipping Corporation of India) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में 14 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। कंपनी के शेयर 52 वीक हाई के करीब पहुंच गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीएसई में Shipping Corporation of India के शेयर आज 249.40 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 12 प्रतिशत से अधिक की तेजी के बाद 253 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। कंपनी का 52 वीक हाई 280 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो लेवल 138.25 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 11605 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:SBI के शेयरों को खरीदने की मची लूट, 6% चढ़ा भाव, निवेशक गदगद

कंपनी नेट प्रॉफिट में तेज इजाफा

Shipping Corporation of India का नेट प्रॉफिट 426.93 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 140 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का रेवन्यू 1611.67 करोड़ रुपये रहा है।

डिविडेंड दे रही है कंपनी

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि एक शेयर पर 3.50 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए Shipping Corporation of India ने 17 फरवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

ये भी पढ़ें:सोना ₹175000 और चांदी ₹330000 तक जाएगा? तेजी ने फिर बदला माहौल

शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

बीते दो हफ्ते में Shipping Corporation of India के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 1 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 29 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। इस कंपनी के शेयरों में दो साल में 109 प्रतिशत और 5 साल में 190 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, 10 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 220 प्रतिशत बढ़ा है।

कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 63.75 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 36.25 प्रतिशत हिस्सा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Dividend Stock Market Update Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,