जहाज निर्माण उद्योग को नई रफ्तार देने की तैयारी, इन शेयरों में आई तूफानी तेजी

देश में जहाज निर्माण उद्योग को नई रफ्तार देने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला मंत्रिमंडल एक बड़े पैकेज पर मुहर लगाने जा रहा है, जिससे भारतीय शिपबिल्डिंग कंपनियां वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती से उतर सकेंगी।

देश की जहाज निर्माण कंपनियों के लिए नई सुबह की उम्मीद जग गई है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार में कोचीन शिपयार्ड, मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयरों में उतार-चढ़ाव दिखा, लेकिन माहौल को लेकर उत्साह साफ झलक रहा था। वजह साफ है—सरकार जल्द ही ऐसा पैकेज लाने वाली है, जिससे भारतीय शिपबिल्डिंग उद्योग को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की ताकत मिलेगी।

कई घोषणाएं करने की तैयारी इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार पुनर्गठित जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना, 25 हजार करोड़ रुपये का Maritime Development Fund और जहाज री-साइक्लिंग के लिए कई घोषणाएं करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही करीब 20 हजार करोड़ रुपये का बजट शिपबिल्डिंग क्लस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए रखा जाएगा। इन कदमों से न सिर्फ स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार और निवेश की संभावनाएं भी तेज होंगी।

शेयर भी रफ्तार में बाजार में बुधवार को कंपनियों के शेयर भी रफ्तार में थे। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2.44 फीसदी की बढ़त के साथ 228.65 रुपये पर रहे। कोचीन शिपयार्ड में 0.32 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई और यह 1,878.60 रुपये पर था। वहीं मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स में 0.41 फीसदी की तेजी रही और यह 2,952 रुपये पर पहुंचा। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स 0.60 फीसदी की बढ़त के साथ 2,696.70 रुपये पर रहा। दूसरी तरफ जीई शिपिंग 2.09 फीसदी टूटकर 1,020.25 रुपये पर आ गया।