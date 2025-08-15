Shilpa Medicare Ltd announced bonus share after 13 years check record date here 13 साल बाद फिर से बोनस शेयर दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट तय, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Shilpa Medicare Ltd announced bonus share after 13 years check record date here

13 साल बाद फिर से बोनस शेयर दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट तय, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री

Bonus Share: मल्टीबैगर स्टॉक शिल्पा मेडीकेयर लिमिटेड (Shilpa Medicare Ltd) ने 13 साल के बाद एक बार फिर बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि निवेशकों को इस बार एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया जाएगा।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 03:57 PM
13 साल बाद फिर से बोनस शेयर दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट तय, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री

Bonus Share: मल्टीबैगर स्टॉक शिल्पा मेडीकेयर लिमिटेड (Shilpa Medicare Ltd) ने 13 साल के बाद एक बार फिर बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि निवेशकों को इस बार एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का भी तय कर दिया है। बता दें, शिल्पा मेडीकेयर लिमिटेड ने इससे पहले 2013 में निवेशकों को बोनस शेयर दिया था।

एक शेयर पर एक शेयर दे रही है कंपनी

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 26 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

इससे पहले कंपनी ने 2013 में बोनस शेयर दिया था। तब योग्य निवेशकों को 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस मिला था।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन रहा है शानदार

शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर कंपनी के शेयरों का भाव 906.45 रुपये के लेवल पर था। बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 30 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 34 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी का 52 वीक हाई 1003.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 530.50 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 8864.26 करोड़ रुपये का है। बता दें, साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 170 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

डिविडेंड भी दे रही है कंपनी

3 साल के बाद कंपनी ने फिर से डिविडेंड देने जा रही है। कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए 17 सितंबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, आखिरी बार कंपनी ने 2022 में निवेशकों को डिविडेंड दिया था। तब एक शेयर पर 1.10 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Bonus Bonus Share Stock Market Update अन्य..
