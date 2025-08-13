12 साल बाद बोनस शेयर देगी कंपनी, 1 पर 1 शेयर फ्री देने का ऐलान, रॉकेट बना भाव

कंपनी के बोर्ड ने आज बुधवार, 13 अगस्त को अपनी बोर्ड बैठक के समापन पर तिमाही परिणामों के साथ-साथ शेयरों के बोनस इश्यू को भी मंजूरी दे दी है। शिल्पा मेडिकेयर ने 1:1 बोनस की घोषणा की है।

Bonus Alert: शिल्पा मेडिकेयर के शेयर आने वाले दिनों में फोकस में रह सकते हैं। कंपनी के बोर्ड ने आज बुधवार, 13 अगस्त को अपनी बोर्ड बैठक के समापन पर तिमाही परिणामों के साथ-साथ शेयरों के बोनस इश्यू को भी मंजूरी दे दी है। शिल्पा मेडिकेयर ने 1:1 बोनस की घोषणा की है। इसका मतलब है कि पात्र शेयरधारकों को प्रत्येक एक शेयर के बदले एक बोनस शेयर मिलेगा। शिल्पा मेडिकेयर के शेयर 5% बढ़कर ₹913.7 पर बंद हुए। हालांकि, पिछले पांच सालों में इस शेयर में केवल 45% की वृद्धि हुई है और 2025 में अब तक 12% की वृद्धि हुई है।

क्या है डिटेल बोनस इश्यू की रिकॉर्ड तिथि 26 सितंबर, 2025 तय की गई है और यह शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर है। कंपनी अगले दो महीनों के भीतर इन बोनस शेयरों को शेयरधारकों को क्रेडिट करने का इरादा रखती है। शिल्पा मेडिकेयर ने 12 साल के बाद अपने शेयरधारकों के लिए यह पहला बोनस इश्यू घोषित किया है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए बोनस शेयर जारी करने का आखिरी बार 2013 में देखा था, जब कंपनी ने प्रत्येक दो शेयरों के बदले एक बोनस शेयर जारी किया था।